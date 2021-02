Fue con la proyección de "Alelí", comedia dramática que congregó a gran cantidad de vecinos en el Campito de Siderca. El viernes se había exhibido la película de terror "Al morir la matinée". Con la proyección de la comedia dramática "Alelí" concluyó un nuevo Ciclo de Cine Latinoamericano de Tenaris y Fundación PROA, que en esta edición tuvo un marcado acento uruguayo. Y es que ambos filmes exhibidos en las noches del viernes y sábado fueron producciones del vecino país. El ciclo empezó con "Al morir la matinée", cinta que rindió homenaje a grandes clásicos de terror como Halloween, y continuó ayer con la historia de un peculiar conflicto familiar disparado por la muerte del patriarca del clan. El evento se llevó a cabo bajo un riguroso protocolo COVID. Ambas funciones pudieron disfrutarse en modalidad autocine o desde cien sillas dispuestas delante de la pantalla gigante. Además hubo foodtrucks y venta de pochoclos. "El Ciclo de Cine Latinoamericano tiene su puntapié inicial en Campana y continúa en las comunidades donde la compañía está instalada", señaló Guillermo Goldsmith, de Fundación PROA. Goldsmith destacó la calidad de las películas elegidas para esta edición. En particular sobre "Alelí", encargada de cerrar la cita cinematográfica de febrero, reveló que se trata de un "estreno en Argentina" para la pantalla grande, ya que está en algunas plataformas digitales de streaming pero nunca se había compartido en un cine abierto al público. "Es una película muy especial de la directora Leticia Jorge. Tuvo un desarrollo increíble, de algún modo exponencial", destacó, en referencia a que la cinta fue la elegida para representar a Uruguay de cara a la 93° edición de los Premios Oscar -quedó afuera de la selección final- y tuvo un paso destacado por el circuito internacional. "Uruguay tiene una factura de realización impresionante en dirección, en fotografía, en actores. Así que van a haber muchas similitudes con el cine argentino", afirmó. En una entrevista grabada en exclusiva para el público de Campana, la directora Leticia Jorge comentó que "Alelí" pretendió "trabajar sobre la figura del padre". Y celebró la propuesta de Tenaris y Fundación PROA del Ciclo de Cine: "Me encantaría poder ir a un autocine a ver una película, me parece un gran plan para la nochecita".



Con acento uruguayo:

Terminó un nuevo Ciclo de Cine Latinoamericano de Tenaris y la Fundación Proa

