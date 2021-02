"Tenemos información sobre irregularidades en los turnos", denunció. También aseguró que "realizarán las denuncias penales correspondientes para que la Justicia investigue lo sucedido". El jefe de Gabinete, Ezequiel Sabor, resaltó hoy que insistirán con pedirle a la nación y a la provincia el listado de vecinos de Campana vacunados hasta el momento. "Vamos a seguir exigiendo la lista de los vacunados en Campana. Tenemos información sobre irregularidades en los turnos, donde se priorizo gente sin tener en cuenta en la fecha que se inscribieron", denunció Sabor. "Asimismo, analizaremos los casos de dudosos trabajadores administrativos de la salud que no están en la primera línea y que también fueron vacunados, mientras muchos trabajadores de la salud de las primeras líneas siguen esperando su vacuna", destacó. "No nos vamos quedar de brazos cruzados con este tema, porque no podemos permitir que hayas vacunados vip y manejos políticos con la vacuna contra el Covid-19. Se realizarán las denuncias penales correspondientes para que la justicia investigue estas supuestas irregularidades", añadió el jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete, Ezequiel Sabor, aseguró que insistirán en conocer el listado de vacunados en Campana.

RETWEET DE SABOR Es también necesario que cada Concejo Deliberante de la provincia exija transparencia en el proceso de vacunación a cada uno de los intendentes. Lo que ocurrió demuestra que sin control de parte de la oposición no está garantizado que las vacunas lleguen adonde deben llegar. — Guillermo Sánchez Sterli (@GSanchezSterli) February 20, 2021

Sabor aseguró que insistirán en conocer el listado de vacunados en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar