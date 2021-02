"La vacunación VIP es un escándalo y una vergüenza nacional"

Los concejales Axel Cantlon, Rosa Funes y Alexis Twyford se refirieron al escándalo de la vacunación VIP en el Ministerio de Salud. "El destape de la vacunación VIP para los amigos de los funcionarios, sindicalistas, empresarios o militantes políticos es una muestra más de la cultura política que lamentablemente impera en nuestro país", explicaron. "Esta cultura política está signada por la apropiación del estado por diversos sectores no solamente de la política sino también otros sectores de poder a lo largo del tiempo que creen que son los dueños del Estado y que pueden hacer lo que quiere. Eso se traduce en una serie de privilegios para los amigos que son los que estamos viendo". "Estos privilegios han tenido esta semana uno de sus puntos obscenos cuando se procedió a vacunar (dentro de las instalaciones del propio Ministerio de Salud de la Nación) a amigos y familiares de los funcionarios, y también se vacunó a sindicalistas y empresarios sin respetar el orden de prioridad establecido para la vacunación". "Esta situación es particularmente grave porque estos acomodos le quitaron la posibilidad de vacunarse al personal médico que todavía queda sin inmunizar y que le viene poniendo el pecho a esta pandemia desde el día uno. Como así también a personas mayores de 80 años que cumplieron con todos los trámites y se anotaron como corresponde". "Esto demuestra claramente la falta de prioridades que tiene el Estado y que no son de ahora sino que vienen de muchas décadas en nuestro país y que son las que lo tienen sumido en un estado de estancamiento permanente". "Se necesita encontrar mecanismos para terminar con la politización de la vacunación y generar mecanismos de transparencia que permitan asegurar que primero recibirán la vacuna (que son un bien muy escaso) aquellos que tienen la prioridad por su trabajo o edad, y no los amigos del poder". "Esperamos que intervenga la justicia para poder determinar las responsabilidades penales que pudieran existir detrás de esta maniobra, pero fundamentalmente esperamos que toda la dirigencia política pueda reflexionar para cambiar la cultura política del acomodo y de la ineficiencia del Estado para poder iniciar un proceso de desarrollo con valores en nuestro país", concluyeron.

Los concejales Axel Cantlon, Rosa Funes y Alexis Twyford se refirieron al escándalo de la vacunación VIP en el Ministerio de Salud.



"La vacunación VIP es un escándalo y una vergüenza nacional"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar