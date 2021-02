» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 21/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

21 de Febrero de 2021







POSTULADO AL NOBEL El Comité Nobel Noruego aceptó la propuesta de un grupo de diputados de Bolivia para que el presidente Alberto Fernández sea candidato al Premio Nobel de la Paz, por haberle dado asilo político al ex mandatario de ese país, Evo Morales, tras ser forzado a renunciar en 2019. La candidatura de Fernández fue propuesta por un conjunto de legisladores bolivianos que destacaron la "actitud decidida y valiente" del mandatario "que permitió salvar la vida" de Morales y sus colaboradores, al otorgarles asilo político en la Argentina. En ese contexto, el mandatario mantuvo este sábado una videoconferencia, desde la Residencia de Olivos, con Morales, el senador Leonardo Loza y el diputado Gualberto Arispe Maita, quienes promueven la iniciativa junto a sus pares Santos Mamani Espinoza y Grobert Nogales Grageda.



DESIGUALDAD LABORAL La desocupación en la pandemia agudizó las diferencias socioeconómicas de género y de región en la Ciudad de Buenos Aires, con una mayor incidencia en las mujeres que en los varones y en la zona sur respecto de la norte, de acuerdo con la información aportada por la Dirección General de Estadística y Censos porteña. El informe del organismo de la Ciudad indicó que en el cuarto trimestre de 2020 la desocupación general en el distrito fue de 10,1% y tuvo un crecimiento de 0,9 punto porcentual en relación con el mismo período de 2019, pero el detalle por género y región deja en evidencia una serie de contrastes. En ese sentido, la DGEyC reveló que el desempleo en el período octubre-diciembre del año pasado fue del 9,8% en el caso de los hombres (3 décimas menos que el nivel general) y de 10,4% en el de las mujeres (3 décimas más). AUTOR REVELADO El misterio de la escultura en la zona de Playa Chica que sorprendió a la ciudad bonaerense de Mar del Plata en los últimos días finalmente fue develado, ya que un médico cirujano confesó ser el artista plástico y señaló que donará la obra al municipio de General Pueyrredón para que quede instalada en el mismo lugar. Se trata de Mario Magrini, quien realizó la escultura de una mujer sentada que mira hacia el mar. La había colocado en esa zona la semana pasada en forma anónima, y este sábado se informó que la donará al municipio. "Es un aporte singular", afirmó el artista durante una conferencia de prensa realizada este sábado por la Secretaría de Cultura local. Y agregó: "Es una expresión artística, como tantas otras. Quizás otro pueda pensar más en la escultura y no en el lugar donde está emplazada. Esa estatua, en San Martín y San Luis, no diría nada, pero en ese lugar genera muchas emociones. Y eso es lo importante". RETOMA ACTIVIDAD A partir del 15 de marzo y luego de siete meses de obras, el nuevo Aeroparque Jorge Newbery reiniciará su actividad con todo tipo de operaciones y por eso las compañías aéreas ya comenzaron a vender pasajes de cabotaje, pero también a países limítrofes y Perú. Las operaciones en el aeropuerto porteño se encontraban suspendidas desde el primero de agosto para la construcción de obras destinadas a modernizar las pistas y el edificio terminal, aprovechando el freno por la pandemia. Las obras incluyeron la ampliación de la pista en 615 metros de largo y otros 20 metros de ancho, por lo que tendrá una extensión de 2.715 metros y 60 metros de ancho, lo cual permitirá la operatividad de naves como el Boeing 787 o el Airbus A330. OTRO FEMICIDIO El cuerpo de Ivana Módica, la mujer de 47 años que había desaparecido en la localidad cordobesa de La Falda desde la semana pasada, fue encontrado en las últimas horas en el Camino del Cuadrado, tras la confesión de su pareja ante la fiscal. Según confirmó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, Javier Galván, quien era pareja de Módica y está detenido, confesó este viernes por la noche ante la fiscal Jorgelina Gómez, que él mató a la mujer y que luego la enterró. El subjefe de la Policía de Córdoba, Ariel Leclerc, contó que Galván seguramente decidió confesar el femicidio debido a las pruebas que había en su contra: se encontró sangre humana en la parte trasera y en el volante de su auto.

