Con estrictos protocolos y atendiendo a las particularidades de cada región, los estudiantes de distintos niveles regresan a las aulas. Un repaso de cómo está siendo el proceso en las distintas provincias. El retorno a clases presenciales de a poco se está volviendo realidad. A nivel nacional se acordó avanzar hacia un esquema de "presencialidad cuidada" que no desatienda las particularidades de cada región. Así, desde hace días jardines y escuelas de diferentes distritos vienen dado la bienvenida a sus estudiantes después de casi un año de educación remota. El pasado 12 de febrero el Consejo Federal de Educación, del que participaron los titulares de todos los ministerios de Educación de la Argentina, dispuso que el retorno a las aulas deberá tener en cuenta las condiciones infraestructurales y la variables epidemiológicas de las regiones. En ese sentido, se trabajó alrededor de un sistema que sea capaz de combinar la presencialidad, virtualidad y una modalidad mixta, de acuerdo las necesidades que vayan surgiendo a lo largo del año. Esta decisión apunta a la prioridad de garantizar los 180 días de clases del ciclo lectivo 2021. Entre las principales medidas aprobadas por el Consejo Federal de Educación se resolvió priorizar el retorno a las clases presenciales en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria de acuerdo a la situación epidemiológica de cada localidad, cuidando la salud de la comunidad educativa e implementando los protocolos aprobados; ratificar el inicio de clases en las fechas fijadas en el calendario escolar de cada jurisdicción; realizar evaluaciones permanentes sobre el riesgo sanitario; acuerdo entre las jurisdicciones y el Ministerio de Transporte y las empresas prestadoras del servicio para establecer mecanismos que den prioridad al transporte de estudiantes y acompañantes; y se estableció el orden de vacunación para las y los docentes. Además, se aprobó la creación del Observatorio del Regreso Presencial a las Aulas. Durante la asamblea, las ministras y ministros también establecieron las pautas vinculadas a la asistencia alternada por turnos, días o semanas; la planificación de contenidos y reorganización de la currícula, la priorización en actividades presenciales de materias que no pueden ser desarrollados plenamente sin presencialidad, la generación de espacios de socialización y el respeto de horarios para las y los docentes. PRIMERAS EXPERIENCIAS Las primera jornada de vuelta a clases presenciales tuvo una asistencia del 90 por ciento en los cuatro distritos donde se llevó a cabo, según datos del Ministerio de Educación de la Nación. De acuerdo a los calendarios previstos, para el 1º de marzo habrá clases presenciales en 14 provincias, mientras que del 8 al 15 se sumarán las restantes. Los distritos que ya reciben a sus estudiantes en las aulas son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero y Jujuy. También se dispuso el retorno en los establecimientos rurales de la provincia de Rio Negro y para los alumnos que menos contacto tuvieron con sus docentes durante el 2020 en la provincia de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires reabrieron sus puertas 2.117 escuelas que acogieron 370.493 alumnos y alumnas de todos los niveles -sobre un total de 785.152-, con barbijos, control de temperatura en el ingreso y cumpliendo el distanciamiento social. La cartera educativa de la Ciudad informó que este miércoles comenzaron las clases los niveles maternal, inicial, 1º, 2º y 3º grado de primaria, y 1º y 2º año del secundario. En Santa Fe el regreso a las aulas de los grupos prioritarios en el inicio del ciclo lectivo se dio en forma gradual y va a ser progresivo. El miércoles pasado fueron habilitados más de 90 mil alumnos que pertenecen a séptimo grado de la primaria, de quinto de secundaria y de sexto de escuelas orientadas y técnicas, que deben completar el ciclo lectivo anterior. En tanto, los alumnos y alumnas del nivel inicial y primario de la provincia iniciaron con una marcada concurrencia a los establecimientos escolares, organizados para garantizar el uso del barbijo y otras medidas de higiene previstas. En la capital jujeña se observó a cientos de niños y niñas acompañados de sus padres que se acercaron a las instituciones educativas, las cuales en su mayoría repitieron una misma dinámica para recibir a los estudiantes, respetando el distanciamiento social y otras medidas preventivas. Algunas de ellas fueron la toma de temperatura, la sanitización de manos, el registro de los alumnos por aula y, en algunos casos, la señalización para trasladarse dentro del establecimiento. En Santiago del Estero comenzaron las clases presenciales los alumnos de séptimo grado de primaria y de quinto y sexto año de secundaria que no lograron cumplir con los objetivos pedagógicos el año pasado, marcado por la educación remota. En esa provincia, el inicio del ciclo lectivo está previsto para el próximo 15 de marzo con los protocolos que ya fueron aprobados, aunque el calendario escolar se inició el 8 de febrero, cuando regresaron a las escuelas los equipos de gestión, personal administrativo y maestranza para el acondicionamiento y organización de las instituciones educativas. Este proceso presencial se extenderá hasta el 12 de marzo, pero en el caso de los alumnos de nivel inicial, de primero a sexto grado de primaria y de primer a cuarto de secundaria se desarrollará de manera virtual. QUÉ PASA EN BUENOS AIRES En la provincia de Buenos Aires 1.100.000 alumnos que tuvieron trayectorias discontinuas el año pasado por la pandemia de coronavirus regresaron a las escuelas para poder recuperar contenidos, antes del inicio formal de clases en marzo. En el distrito bonaerense entre el 1º y el 8 de marzo volverán a la presencialidad "cuidada y segura" 4.150.000 alumnos y alumnas de inicial, primaria y secundaria. 