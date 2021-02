Alejandra Dip





SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. La Luna purifica los estados emocionales. Trabaja el perdón. Limpieza. DÍA 208 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 15-DALI DE LA LUNA GALÁCTICA DEL HALCÓN DEL 7/2 AL 6/3. 1ER DÍA DE LA SEMANA AZUL. OM - DALI CHAKRA CORONA - DA EN EL BLANCO. Kin 69 - Luna 4 guiada por la Serpiente - Hoy día portal, la Energía está multiplicada x 13. La Luna mueve el campo emocional para que busquemos la forma de cerrar etapas que nos pesan, dejar atrás el pasado y poder vivir un nuevo presente. Es la Energía opuesta a la Tormenta (Energía del año) por lo consiguiente puede ser un día un poco difícil pero que nos dejará enseñanzas. Mueve hoy todas las emociones, esas que hacen ruido a pesar de una aparente calma, las mueve y nos muestra que hay un brillo que no viene de donde parece. ¡La Luna moviliza todo para acomodar! Lo que deba ser será. Purifica, limpia, saca lo que no va, trabaja con el perdón. El desafío de estos trece días es sanar, bajar las exigencias, y decidirnos a recibir una caricia, la luna nos limpia el campo emocional para que esto suceda. ¡No podemos repetir patrones que ya conocemos y no nos dieron resultado una y otra vez! La Luna muestra una cara y después nos dice que no nos dejemos engañar por el reflejo, aunque busquemos el brillo de la luna, debemos saber que se lo aporta el sol. Saber la verdad de las cosas, nos permite elegir por cual camino seguir. Está guiada por la serpiente, que nos pide cambio de piel, abandonar antiguos hábitos, renacer, cambiar, mutar, nos impone velocidad. Podemos estar más ambiciosos, querer estar emocionalmente mejor. No se permite estar lunáticos, caprichosos y ciclotímicos. Llorones, el llorar lava heridas y nos ayuda a hacer catarsis. Excelente día para abrirnos a generar nuevos vínculos. Energía del perdón, hoy perdonamos y dejamos que nos perdonen. Recordar que el perdón, no significa que consideramos que está bien lo que sucedió ni que nunca pasó. Sencillamente lo pasamos por alto. Soltamos, dejamos de resentir por ese hecho, cortamos las cadenas que nos esclavizan. No somos de determinada forma, "estamos siendo" y desde ese contexto actuamos y muchas veces desde esas circunstancias actuamos hiriendo a otros o nos hieren, perdonar es comprender que las cosas que nos pasan impactan en nosotros. Perdonar sí, olvidar no, para no repetir siempre las mismas cosas. PERDONAR LIBERA! Recuerden que el Enlazador nos pide cerrar ciclos y perdonando es un excelente forma de soltar el pasado. CARPE DIEM.



alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya:

Luna 4 - Energia del 21/02/2021 - Onda Encantada del Enlazador

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar