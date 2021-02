» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 21/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 21 de Febrero







DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 61/266 en el año 2007, en este día se reconoce al Movimiento por la Lengua Bengalí y se promueve la preservación y la protección de las lenguas para evitar su extinción. Esta celebración se lleva a cabo en Bangladés desde el año 1952 cuando la policía y el ejército pakistaní asesinaron a cuatro estudiantes de la Universidad de Daca durante una manifestación de hablantes de lengua bengalí que reclamaban por sus derechos lingüísticos. El tema de este año es "Fomentar el multilingüismo para la inclusión en la educación y la sociedad" y tiene el objetivo de reafirmar el compromiso por la educación multilingüe y recuperar el tiempo perdido por la pandemia. Sobre esto, Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO, manifestó: "este año se presta especial atención a la educación multilingüe desde la primera infancia, con objeto de que la lengua materna sea siempre una ventaja para los niños". La ONU estima que cada dos semanas desaparece una lengua y, consecuentemente, todo un patrimonio intelectual y cultural; a su vez, aproximadamente el 43% de las 6000 lenguas habladas alrededor del mundo están en peligro de extinción. A nivel nacional, el Ministerio de Cultura informa que hay más de 20 pueblos originarios que hablan al menos 15 lenguas: mocoví, ava-guaraní, toba, quechua, wichi y tehuelche, entre otras.



ESTUDIANTES SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA COPA INTERAMERICANA Hace 52 años Estudiantes de La Plata vencía a Toluca (México) y se consagraba campeón de la Copa Interamericana. En ese entonces, el equipo dirigido por Osvaldo Zubeldía e integrado por Carlos Salvador Bilardo, Juan Ramón Verón, Marcos Conigliaro yFelipe Ribaudo, arribó a esta competencia tras salir campeón de la Copa Libertadores 1968; por su parte, Toluca conquistó la Copa de Campeones de la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol). El partido de ida se disputó en el Estadio Azteca (México) y finalizó con la victoria del "Pincha" 2 a 1; Conigliaro abrió el marcador apenas inició el partido pero unos minutos después Felipe Ruvalcaba empató el partido, finalmente Bilardo selló el triunfo. No obstante, en el Estadio Jorge Luis Hirschi los mexicanos le arrebataron la victoria al local al ganar por el mismo resultado que el partido anterior; esta vez, Verón convirtió el único gol para el equipo de Zubeldía y Francisco Linares junto a Albino Morales decretaron la victoria mexicana. El desempate se jugó en el Estadio Centenario (Uruguay), donde Estudiantes fue superior a su rival y se impuso 3 a 0 con goles de Conigliaro (2) y Eduardo "Bocha" Flores.



SE LANZA "SHE LOOKS SO PERFECT" Un día como hoy en el año 2014, "5 Seconds of Summer" lanzaba el sencillo "She looks so perfect". Perteneciente al disco "5 Seconds of Summer" (2014) y compuesta por los integrantes de la banda australiana (LukeHemmings, AshtonIrwin y Michael Clifford) junto a Jake Sinclair, es una canción de amor sobre una chica.



Efemérides del día de la fecha, 21 de Febrero

