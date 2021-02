"Si sólo dices una plegaria al día, que sea Gracias." --Rumi, Poeta Sufí La mayoría de nosotros gozamos poco por lo mucho que tenemos y sufrimos mucho por lo poco que nos falta. Nos quejamos del trabajo, de que el dinero no nos alcanza. Nos quejamos por las largas colas y los tiempos de espera… Siempre queremos algo más, y pedimos más y más. Nos olvidamos que el universo no nos da lo que le pedimos, sino que nos da lo que somos, nos da lo que le damos. Pareciera que la vida fuese un sufrimiento y sólo valoramos las cosas cuando ya no están. No las demos por supuestas, todo lo que nos rodea es un maravilloso milagro para ser vivido. Por eso que sea "GRACIAS" lo primero y lo último en decir cada día. Todos tenemos algo que agradecer y para agradecernos. Gracias por darme otro día para Vivir. Gracias por darme la libertad, porque cada día elijo ser feliz. Gracias por darme el ahora, este presente único e irrepetible. Gracias por darme el ayer, porque sin él hoy no estaría aquí. Gracias por cada experiencia vivida que me hacen crecer y aprender. Gracias por permitirme emocionarme, porque así puedo sentir la vida. Gracias por el llanto y el dolor que fueron inevitables, porque muchas enseñanzas me dejaron. Gracias por darme el amor, porque con él puedo valorarme y darme a los demás. Gracias por darme un cuerpo, porque así puedo saborear la vida. Gracias por todas las personas que se cruzaron en mi vida, porque cada una de ellas me dejó un aprendizaje. Incluso, gracias por poner frente a mí a esas personas difíciles, porque es con ellas con quienes más aprendo. Y si aún dudas de tener motivos para agradecer, porque tal vez crees que has tenido muchos sufrimientos. De todas maneras di "Gracias", porque aunque ahora no entendamos por qué suceden las cosas, hay un plan divino para cada uno de nosotros. Agradezcamos a la familia, a los amigos, a todos los que tengamos oportunidad de hacerlo; agradezcamos a la vida y recibiremos amor y gratitud. Amemos al mundo por lo que es, seamos sinceros, humildes y bondadosos. Seamos creadores de nuestras vidas. Demos y ofrezcamos una y otra vez. Vivamos en armonía, en paz y con amor. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!



Mariela Oppici

Motivación:

Gracias

Por Mariela Oppici

