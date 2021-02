¿Qué tengo que hacer para ser salvo?

La respuesta es fácil y concisa: ¡Nada! Porque si algo pudiera hacer el hombre, Dios no le hubiese enviado un Salvador: ´´Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos´´ (Hechos 4:12).

Nada puede hacer el hombre por el hombre. Toda persona, sea religiosa o atea, solidaria o cruel, caritativa o egoísta, benefactora o malhechora, si no conoce el camino que conduce al cielo, está perdida.

El Dios de la Biblia, primero salva al pecador y después (El Espíritu Santo) comienza Su obra de regeneración.

Ese Dios salvó y luego transformó a Saulo, un homicida (Hechos 8:1), quien después llegó a ser el gran apóstol Pablo. Ese Dios salvó y después transformó a Moisés, otro homicida (Éxodo 2:12), de cuya mano luego recibimos la Ley. Ese Dios, salvó y después transformó a Rahab la ramera, por medio de la cual después salvó la vida de muchos (Josué 2:1-24). Ese Dios, salvó y después transformó a María Magdalena, una endemoniada (Marcos 16:9), quien después sirvió al Señor hasta el fin de sus días. Ese Dios, salvó y después transformó a Mateo, un estafador y repudiado cobrador de impuestos (Mateo 9:9-13). Ese mismo Dios salvó a uno de los dos ladrones que habían sido crucificados juntamente con Jesús (Lucas 23:43), al ladrón que creyó y se percató que estaba perdido.

Uno de los apóstoles, dijo: ´´... Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero´´ (1ra Timoteo 1:15).

La salvación es un regalo; Y nadie la merece: ´´Porque no hay hombre que no peque... todos pecaron y están destituidos (echados) de la gloria de Dios´´ (1ra Reyes 8:46; Romanos 3:23).

Jesús no vino a traer una religión; Él vino con el propósito de que el hombre vuelva a tener con Dios, porque nuestros pecados lo enojaron:

´´Tú te enojaste porque pecamos; en los pecados hemos perseverado por largo tiempo; ¿podremos acaso ser salvos?´´ (Isaías 64:5).

¡Tú puedes evitar ser condenado! No por lo que vos llegues hacer para Dios, sino por lo que Jesús vino hacer por vos: ´´Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas... él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido... si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado (culpa); pero ahora no tienen excusa por su pecado´´ (Juan 12:46; Lucas 19:10; Juan 15:22).

¿Ya fuiste salvo? Amigo, si aún no eres salvo, Dios no te autoriza que a Jesús lo llames: Mi Salvador. Si aún no eres salvo, él es sólo un personaje histórico de quien alguien te contó. Tú puedes saber que Jesús caminó en este mundo, que hizo muchos milagros, que más tarde fue llevado a la cruz y que luego resucitó, etc. etc. Pero si tú no eres salvo, aún no le has creído Dios, sino más bien a la persona que te contó Su Historia.

Te diré una cosa, creer en Su Historia no te salva, si quieres ser salvo debes creer en el Dios de la Historia. ´´El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado...´´ (Juan 3:18).

¿Quieres buscar a Dios y saber más de Jesús, el salvador?

Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia"

¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Emilio Camucce

Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar