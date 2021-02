Los extraterrestres existen y a medida que avanza el programa de contacto masivo, es decir continúan las naves posando en los Cielos para ser filmadas dentro del esquema actual de la misión de Giorgio Bongiovanni, las potencias que gobiernan este mundo se desesperan. Y nosotros, todos aquellos que estamos sumergidos en este sistema, en cierto modo también deberíamos hacerlo. No es que lo extraterrestres sean malos y quieran intentar hacernos daños. No, no son como nosotros que buscamos todo el tiempo saciar las ansias del poder contra el más débil. En todo caso los extraterrestres son aquellas humanidades que han podido pegar un salto social colectivo en todos los órdenes (ético, moral, científico y filosófico) y son seres realizados por lo que no tienen necesidades en vano de conquista. Tampoco buscan el dinero ni que los aplauda la prensa, hacen simplemente lo que dicta su conciencia. Y como son seres regidos por una elevadísima moral, se acercan aun cuando haya pocas esperanzas de inducirnos a un cambio radical y urgente para nuestra propia supervivencia. Cuando se acercan a nuestras sociedades sin rumbos, nuestro dolor y el sufrimiento los impregnan. Por lo tanto para ellos es venir a visitar un infierno y no es para nada un paseo turístico interespacial. No necesitan agua, ni tampoco intercambiar ningún recurso. No son como nosotros, no tienen necesidades materiales, dominan la materia como la arcilla y las leyes del espacio tiempo como nosotros una bicicleta. Su presencia en definitiva, es en sí misma un acto de amor misericordioso y su único deseo es generarnos un shock positivo que abra nuestra conciencia y fije un rumbo civilizatorio en armonía con las leyes de la creación. Es mucho pedir para una sociedad que empleo millones de dólares en ocultar esta verdad. Es mucho pedir para una sociedad que crucifico a Jesús hace 2.000 años y continúa con una matanza sistematizada de inocentes y todas las formas de vida, de manera cada vez más sofisticada y cruel. Esto que estamos expresando no es una ilusión, una teoría o una esperanza. El fundamento de lo que decimos son las cientos de naves ya registradas en video, que como dijimos forman parte de la antesala de un encuentro determinante para la historia humana. Y al mismo tiempo la posibilidad real de que una nave extraterrestre aterrice y haga un contacto directo cara a cara con algún humano, y que el mismo sea filmado abiertamente en público, ciertamente desespera y tiene que hacerlo, porque este hecho convertirá las fuertes columnas que sustentan este mundo, en arena. La máscara se caerá en pedazos y todos los dogmas psuedo científicos y religiosos, filosóficos, culturales y espirituales que nos dominan se convertirán en fabulas. Ellos hablaran y dirán aquello que ya sabemos pero que no estamos dispuestos a escuchar. Seremos capaces de aceptar con humildad sus palabras o nos sentiremos amenazados en nuestro confort y bienestar? Que es lo que guardara en verdad nuestro corazón para ese día? Gritaremos Barrabas nuevamente? Seremos capaces de aceptar un modo de vida mucho más austero y sencillo para darles una posibilidad a la gran mayoría que no tiene nada? No guarda el resultado colectivo de este presente, un oscuro secreto respecto a lo que somos? Todo aquello que los extraterrestres representan, cuando se manifiesten, se pondrá en contraposición con las bases que rigen a nuestro sistema y los parámetros que moldean nuestra vida cotidiana. Para los poderes del mundo la próxima manifestación extraterrestre, será en sí misma una amenaza, una exposición ante las masas que mostrara lo que son. La humanidad entonces estará entre la espada y la pared y deberá elegir abiertamente si responde a quienes la someten o si se rebela ante ellos. Se definirá en el bien y en el mal, definitivamente. El contacto masivo será solo una gran alegría para un pequeño puñado, que quiere conocer la verdad y comprometerse a cualquier precio. Es decir para aquellos que están dispuestos a un cambio y lo demuestran hoy siendo inconformistas, peleando todos los días por la posibilidad de un mundo mejor. Para aquellos que solo ponen su energía en sostener al mundo yen retroalimentarlo hasta que explote, el contacto extraterrestre los señalara en los más profundo y reaccionaran probablemente de una manera estúpida y animal, como lo hicieron los habitantes de sodoma y gomorra que cuando fueron visitados por ángeles extraterrestres, lo único que se les cruzo por la cabeza fue tenerlos cerca para fornicar con ellos. Nuestra sociedad es igual a aquella, de aquel entonces. O peor. En palabras de Giorgio Bongiovanni del 31 de Enero del 2021 "Hay una sorpresa, hay civilizaciones que quieren aparecer en el mundo en forma espectacular, dejarse ver cualquier dia de estos y mostrar todo ese otro universo (que desconocemos) mucho más bello que el nuestro. Quieren que nos preparemos, es como si tiraras en el océano Pacifico a alguien que no sabe nadar pero desea el agua como lo más hermoso de su vida. Para no hacer esto, aparecen poco a poco (se dejan filmar), después harán el resto. Espero el contacto masivo entre los extraterrestres, civilizaciones de otro planeta y el hombre, lo espero como al agua porque de hecho yo ya lo he vivido. En realidad ellos están en medio de nosotros, hay 7 millones de extraterrestres entre nosotros, son como nosotros, tienen un cuerpo como el nuestro porque tienen la capacidad de materializarlo. Estos 7 millones están inculcando valores en la sociedad y corren riesgo (estando acá) por lo que intervendrán sus hermanos (del cosmos) que se manifestaran a todo el mundo. Y el mundo se parará finalmente durante algunos días para escuchar a estos seres. Después no sé qué sucederá. Puedo equivocarme, pero es mejor que deseen que no me equivoque. Si me equivocase (si el contacto no ocurriese) lo admitiría… pero les daría un último anuncio: "Los extraterrestres no se manifestaran pero moriremos". Luego me retiraría y me dejaría morir. Me refiero a que ellos harán un contacto que será forzado, son pacíficos pero ellos tienen que intervenir bloqueando cualquier tipo de reacción estúpida de las fuerzas militares de la Tierra para hablar. Un último aviso directamente de ellos, en donde la elección de no aceptar su consejo de cambiar nuestras vidas se convertirá en el final. Pero yo tengo esperanza de que sea aceptado. No es que ellos no lo esperan así o que Dios no lo quiere. Pero (si no aceptan) está decidido que la humanidad debe (auto) extinguirse y que solo poquísimas personas puedan salvarse. Lo cual sería para mí una gran derrota. Una victoria para Cristo que vencerá de todos modos con los que queden. Pero será para mí una gran derrota y aunque honestamente no me sienta responsable, seria sobre todo una gran derrota para todos los seres que no son de este mundo y que han dado la vida y que sobre el final se encuentran que la humanidad se autodestruye". https://www.thebongiovannifamily.com/mensajes-2021/9403-el-amor-incondicional-y-la-apelacion-del-cosmos.html

El contacto Extraterrestre y la antesala de la venida de Cristo

