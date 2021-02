"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

21 de Febrero de 2021 - Año II-Edición Nº 120 - 125 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina ENCUENTRO DE PASTORALES El 13 de febrero se realizó vía Zoom el primer Encuentro de referentes de la mayoría de las pastorales de la parroquia Santa Florentina en el marco de la actual pandemia. Fue muy grande la alegría de volver a encontrarnos como comunidad y poder compartir los proyectos elaborados por las distintas pastorales en un marco de dialogo fraterno. Luego del trabajo donde se valoró el aporte de las propuestas de actividades a realizar durante esta Cuaresma y Semana Santa, nuestro párroco, el Padre Fernando Crevatin, iluminó la compresión del encuentro con estas palabras: "Después de la muerte de Jesús, los apóstoles de Emaús estaban desanimados, tristes. Jesús les había prometido que iba a volver, que no se desanimaran, que les iba a enviar el Paráclito. Sin embargo, era más fuerte el desánimo, era más fuerte la tristeza, la depresión. A tal punto que algo impedía que reconocieran a Jesús, que caminaba con ellos. Estuvieron un rato con Jesús, le abrieron el corazón, lo escucharon y después, cuando les dice "quiero quedarme con ustedes", lo invitan a quedarse y Jesús parte el pan, se les abrieron los ojos. Había algo que impedía verlo y "el partir el pan" los ayudó a reconocer a Jesús en medio de ellos. Quizás también nosotros nos sentimos identificados. Cuántas cosas nos impiden reconocer a Jesús, quizás la omnipotencia de pensar que todo podemos resolverlo a partir de la técnica, de la ciencia, de la medicina, ¿no? y nos vamos dando cuenta que no somos omnipotentes. Anoche, fui a una clínica acá en Campana a ver una enferma de Covid, y me llamó la atención una cosas, que el sentir de los médicos y de las enfermeras, que estaban en terapia intensiva, era muy distinto del comienzo de la pandemia. ¿Qué es lo que yo percibí de diferente? Percibí que la ciencia no podía resolver todas las cosas, percibí una mayor apertura a lo trascendente, como diciendo "hasta acá llegamos, necesitamos de Dios, no podemos nosotros todo". Esa fue la sensación con la que me quedé anoche. Bueno, la humanidad podría sentirse muy omnipotente con todo esto; cuando decimos humanidad también estamos todos nosotros ahí representados, ¿no? A veces también nosotros hacemos proyectos, ponemos objetivos y sin Dios, no se puede. Necesitamos de Dios". El texto completo de esta reflexión está publicado en el Facebook Semanario Catedral Santa Florentina. En próximas ediciones iremos dado a conocer las propuestas aprobadas.

Encuentro de referentes de la parroquia Santa Florentina



MIÉRCOLES DE CENIZAS Con las celebraciones de las misas matutina y vespertina del 17 de febrero se inició oficialmente la cuaresma 2021 en la parroquia Santa Florentina. Este año por protocolo de seguridad, propuesto por el Episcopado Argentino, el celebrante desde el altar pronunció la frase "Eres polvo y en polvo te convertirás" (Gen. 3,19) para luego realizar la imposición de una lluvia de las cenizas en la cabeza de los fieles. El Papa Francisco en su mensaje nos dice: "En este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la Verdad que se manifestó en Cristo significa ante todo dejarse alcanzar por la Palabra de Dios, que la Iglesia nos transmite de generación en generación. Esta Verdad no es una construcción del intelecto, destinada a pocas mentes elegidas, superiores o ilustres, sino que es un mensaje que recibimos y podemos comprender gracias a la inteligencia del corazón, abierto a la grandeza de Dios que nos ama antes de que nosotros mismos seamos conscientes de ello. Esta Verdad es Cristo mismo que, asumiendo plenamente nuestra humanidad, se hizo Camino -exigente pero abierto a todos- que lleva a la plenitud de la Vida". "La fe nos llama a acoger la Verdad y a ser testigos, ante Dios y ante nuestros hermanos y hermanas". CELEBRACIONES DE CUARESMA VÍA CRUCIS EN PLAZA ESPAÑA Fieles de la parroquia Santa Florentina participaron el pasado viernes 19 de febrero del Vía crucis que se realizó en la Plaza España. Para los que estaban impedidos de participar presencialmente, se transmitió por el Facebook Catedral Santa Florentina Campana VÍA CRUCIS EN LA PLAZA ITALIA Este sacramental se celebrará el próximo viernes 26 de febrero a partir de las 17:30 hs. Te invitamos a que inicies un proceso de conversión, de cambio de mente y de corazón, de nacer a una nueva vida de resucitado en Cristo Se transmitirá en vivo.

Bendiciones de las cenizas



RETIRO DE CONFIRMACION Los chicos, que el 18 de febrero recibieron la Confirmación, tuvieron un retiro espiritual donde prepararon sus mentes y sus corazones para recibir la fuerza del Espíritu Santo. El mismo Cristo instituyó este sacramento al prometer la efusión del Espíritu sobre sus discípulos: "Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos" (Hch 1, 8). La confirmación completa y fortalece la gracia recibida en el Bautismo. El Papa Francisco señaló la importancia del Espíritu Santo y del sacramento de la Confirmación para mantener la unidad de la Iglesia. "El único Espíritu distribuye los múltiples dones que enriquecen a la única Iglesia: Es el autor de la diversidad, pero al mismo tiempo es el creador de la unidad". Que el Espíritu Santa derrame sobre los nuevos confirmandos sus siete dones: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. El próximo 25 de febrero habrá nuevas confirmaciones. Se ruega a todos los fieles que recen por estos niños y jóvenes desde sus hogares para que puedan ser acompañados por sus padrinos y familiares y así respetar el límite de asistencia permitido por el protocolo sanitario.

Retiro preparatorio de la Confirmación



