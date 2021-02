» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 21/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Hoy Le Toca A...:

Apodos "Risueños"

Por Hugo Del Teso











Hugo Del Teso

Apodo "risueño": nombre que se da a una persona en vez del suyo propio y que generalmente hace referencia a algún defecto, cualidad o característica particular que lo distingue. Mote, alias, sobrenombre. Al viejo le decían: Ropa oreada" de apoco se va secando. Al joven, "Alargue", de un lado enchufa y de otro lo enchufan. Le decían "Dinosaurio" tenia cuernos hasta en el lomo. Eran tan fea, le decían "Baldosa floja" nadie la quería pisar. "Papa verde" no servía ni pa´ñoqui. Le decían "Ginecóloga" tomaba ginebra con cola. A e4se borracho lo llamaban "Mosquito de manicomio", chupa a lo loco. A otro "Abeja obrera" salía únicamente a chupar. Le decían "Antibiótico" se toma cada 8 horas. Era "El Apache malo", se voltea 10 blancos por día. Y a ese "Asistencia perfecta": vino todos los días. Era tan borracho que le decían "Caballo de ciruja": ve una botella y para. Y "Chapita" o está pegado a la botella o tirado en el piso. Lo llaman "Chupete caído", se levanta, se lava y se chupa. A ese otro "Difunta Correa", siempre rodeado de botellas. Porque duerme de día y chipa de noche le dicen "Murciélago". Al pelado lo llamaban "Heladera comercial", tiene la bocha arriba. Era tan feo que le decían "Papel higiénico" está hecho pal culo. Eran tan bruto "Bujía de madera" que no tiene chispa para nada. Era tan ignorante "Charango", mitad madera, mitad animal. A esa flaca la llamaban "Campeona de natación", nada de pecho, nada de espalda. A ese gordo "Alcancía", lo cargan por la panza. Había una vieja que le decían "Algebra" está llena de operaciones. A "Bache" el que lo ve lo esquiva, el que lo agarra después lo putea. Y "Balde roto" se raja cuando uno más lo necesita. Era tan sucio que le decían "Barco nuevo" hay que empujarlo para que entre al agua. Era tan vago que le decían "Conejo negro" no hay mago que lo haga laburar. A otro lo llamaban #Culo de estatua" no hizo un sorete en la vida. Era tan feo que le decían "Gol en contra" porque lo hicieron sin querer. Era tan vago que le decían "Hombre honesto" encontró un trabajo y lo devolvió. A uno le decían "Huevo de pascua" está lleno de boludeces. A otro "Kiosco" es chiquito cuadrado y lleno de boludeces. Por lo bruto lo llamaban "León" porque es el Rey de los animales. Era tan inútil como "Gato de circo" el único animal que no trabaja. A muchos políticos les dicen: "Guiso de porotos" porque son candidatos al pedo. Era tan sucio, le decían "Matambre" hay que atarlo para meterlo en el agua. A un jugador de boca le dicen "Ojota" porque no sirve para ningún deporte. A un riojano ex presidente le decían "Aloe Vera" cuando más lo investigaban mas propiedades le encontraban. A otro ex presidente le dicen "Chicle laxante" hace cagar a todo el mundo. Y acá en Campana a un camionero le dicen "Corazón de ballena" porque es el bobo más grande del mundo.

