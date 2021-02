Néstor Oscar Bueri

"Muy bien Musso, muy buen tiro". La felicitación llegó de mi abuelo que no me soltaba de la mano en ese singular partido de bochas en el Club Independiente de la Avenida Mitre. En las noches del Club Independiente, mi abuelo se reunía con sus amigos entre los que recuerdo a Don Eduardo Bertolini, Don Atilio Schinoni y a Don "Pichin" Luraschi. Se juntaban en una mesa cuadrada cuando el fernet se tomaba solamente con soda; y el vermouth, con algunas papas fritas. Después de caminar hasta la cancha de bochas y ver la indumentaria almidonadamente blanca nívea hasta las alpargatas de rigor, me acomodaba en un corto alambrado sostenido por un caño pintado marrón que apenas dejaba asomarme a semejante juego de puntería y astucia. La bocha rayada estaba casi pegada al bochín y había que sacarla. Cuando ese señor alto de bigote prolijo y pelo engominado tomó su bocha lisa y la limpió con una franela, fue señal inequívoca de que iba a tirar. Y eso era lo que más me gustaba. Se paró cerca de la baranda y con su mano derecha llevó la bocha hacia la altura de su entrecejo como gran mira telescópica. Comenzó a caminar rápido llevando su brazo hacia atrás y tomando su bocha lisa con la mano hacia abajo y los dedos hacia delante, la lanzó alta. La bocha lisa giraba en el aire en sentido de las agujas del reloj, todos miraban su rodar y le apuntaban a la bocha rayada como destino final. Se detuvo el tiempo, se cambió el murmullo por el silencio. La bocha lisa de Don Musso dio el golpe perfecto. El sonido inconfundible del choque, en un tiro maestro lleno de acrobacia dio su resultado. La bocha rayada salió despedida lejos, en su lugar quedó, como una calcomanía, la bocha lisa que recién llegaba para instalarse y decir: "Soy la mejor". Como si nada, la bocha rayada se fue sin que nadie la recuerde después de su largo estado ganador; y en su lugar y sin mediar palabras, llegó una bocha lisa caída del cielo, sin permiso y sin piedad. El fútbol infantil tiene similitudes a esta verdadera historia. Muchos padres quedan obnubilados cuando los poderosos equipos de Primera anotan el apellido de sus hijos en una hoja. No saben, quizás, que se convertirán sin quererlo, en esa bocha lisa enviada en silencio que reemplazará, en un golpe perfecto, a la bocha rayada que está en ese lugar y posicionada mejor. Ese hijo viajará y ocupará el lugar de otro que, como la bocha rayada, saldrá despedida lejos y sin que nadie la recuerde. Y así también pasará con su hijo cuando venga otra bocha lisa y lo reemplace a él. Es muy difícil no dejarse tentar por el status logrado entre ruedas de amigos, en los cumpleaños de familiares, en el trabajo o en la calle, por esa idea linda y loca del nene jugador en la Primera División. Ese hijo llegará al club dejando de lado muchas cosas: estudios, amigos, relaciones sociales, entorno y contención familiar. Llegará para jugar, para ponerse la camiseta, los botines y pisar otro césped, por supuesto más cuidado, mas "piola", otra indumentaria mas fachera… Y los padres harán ese esfuerzo económico de viajar, de esperar, de gastos inesperados. Seguramente se habrán quejado de los costosos que son los libros de la secundaria o de lo caro que es esa maestra particular, pero son capaces de hipotecar la casa por una tapa en el Diario Ole. Todo es posible, con algunos cuidados realmente esforzados, sacrificados y dedicados, que su hijo sea parte de ese 2% que llega a Primera. Mientras tanto vivirá su momento tranquilo; pero mientras él sueña su sueño, Musso está preparando otra bocha lisa ganadora. Y después nada será igual. ¡Hasta la próxima! Néstor Bueri / Psicólogo Social

Fútbol Infantil:

La bocha lisa de Don Musso

Por Néstor Bueri

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar