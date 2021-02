» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 21/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Liga Profesional:

Victoria de River en su regreso al Monumental







El Millonario superó 3-0 a Rosario Central. Por su parte, Racing rescató un empate ante Aldosivi en Avellaneda. Hoy juegan Boca e Independiente. Mañana, San Lorenzo. Por la segunda fecha de la Zona 1 de la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, River Plate venció anoche 3-0 a Rosario Central en su regreso al estadio Monumental después de casi un año (tras la pandemia, el club inició obras para mejorar el campo de juego). Los goles del conjunto de Marcelo Gallardo fueron convertidos por Rafael Santos Borré, Gonzalo Montiel (de penal) y Nicolás De la Cruz. De esta manera, el Millonario (que en el segundo tiempo tuvo el estreno de Agustín Palavecino con La Banda) se repuso de la derrota que sufrió ante Estudiantes de La Plata en el debut. También ayer jugó Racing Club, que estuvo dos veces en desventaja ante Aldosivi de Mar del Plata y dos veces llegó al empate para rescatar al menos un punto como local. Para los dirigidos por Fernando Gago marcaron Leandro Maciel y Federico Andrada, mientras para La Academia, que tuvo al campanense Leonardo Sigali como titular, convirtieron Enzo Copetti (ex Atlético de Rafaela) y Tomás Chancalay (ex Colón). Antes, en el inicio de la jornada sabatina, dos equipos extendieron su inicio perfecto: Estudiantes de La Plata le ganó 2-0 a Godoy Cruz en Mendoza, mientras Lanús doblegó 2-1 a Defensa y Justicia en la reedición de la última final de la Copa Sudamericana. El viernes, en tanto, Gimnasia de La Plata venció 3-0 a Talleres de Córdoba, mientras Banfield (otro de puntaje perfecto) superó 2-0 a Arsenal de Sarandí. Este domingo continuará la acción con otros cuatro encuentros: Argentinos Juniors y Platense reeditarán el clásico barrial después de 22 años (17.10), Sarmiento de Junín debutará como local ante Vélez Sarsfield (17.10), Patronato recibirá en Paraná al necesitado Independiente (19.20), mientras Boca Juniors visitará el Coloso Marcelo Bielsa para medirse con Newells (21.30). Mañana se cerrará la programación de la fecha con los partidos Huracán vs Unión (19.15), Atlético Tucumán vs Central Córdoba (19.15) y Colón vs San Lorenzo (21.30).

EL FESTEJO DE BORRE Y DE LA CRUZ, DOS DE LOS QUE CONVIRTIERON ANOCHE PARA EL MILLONARIO



