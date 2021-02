» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 21/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

21 de Febrero de 2021







D´ALESSANDRO EN URUGUAY El mediocampista Andrés D´Alessandro (39 años) fue presentado ayer como nuevo refuerzo de Nacional de Montevideo, que será el séptimo club de su carrera después de sus pasos por River Plate, Wolfsburgo de Alemania, Portsmouth de Inglaterra, Zaragoza de España e Inter de Porto Alegre, donde estuvo en once de los últimos doce años (en 2016 jugó a préstamo en River).



AVANZÓ TIGRE Por la primera fase de la Copa Argentina, Tigre venció ayer 5-3 en la definición por penales a Alvarado de Mar del Plata después de igualar 1-1 en los 90 minutos de juego. En la segunda ronda, el Matador espera por el vencedor del duelo entre Independiente de Avellaneda y Villa Mitre de Bahía Blanca. El certamen continuará hoy con el encuentro entre Atlanta y Villa San Carlos (17.10 horas, TyC Sports). DESCONTÓ EL REAL La 24ª fecha de La Liga de España entregó una gran sorpresa: el líder Atlético Madrid (55 puntos) cayó 2-0 como local ante Levante en lo que fue su segunda derrota del certamen. Esto permitió que Real Madrid, que le ganó 1-0 a Valladolid como visitante, se ubique a tan solo tres unidades del Colchonero, que todavía tiene un partido pendiente. Ayer, además, Elche le ganó 1-0 a Eibar, mientras el Celta de Vigo de Eduardo "Chacho" Coudet cayó 2-0 ante Valencia que marcó ambos tantos en tiempo adicionado. Hoy continuará esta 24ª fecha con cuatro encuentros: Barcelona vs Cadiz, Real Sociedad vs Alavés, Huesca vs Granada y Athletic Bilbao vs Villarreal. Mañana cierran Osasuna vs Sevilla. CLÁSICO DE MILÁN Por la 23ª fecha de la Serie A de Italia hoy se jugará el clásico de Milan con la cima de las posiciones en juego como condimento especial. El líder Inter (50 puntos) y el escolta Milan (49) se enfrentarán desde las 11.00 (hora argentina). Además, hoy también se medirán: Parma vs Udinese, Atalanta vs Napoli y Benevento vs Roma. Ayer jugaron: Lazio 1-0 Sampdoria, Genoa 2-2 Hellas Verona y Sassuolo 1-1 Bologna. PREMIER LEAGUE Hoy, por la 25ª fecha del campeonato inglés, el líder Manchester City (56 puntos) visitará a Arsenal, mientras Manchester United (46) recibirá a Newcastle y Leicester (46) enfrentará a Aston Villa como visitante. Hoy también jugarán West Ham vs Tottenham. Ayer, en tanto, lo hicieron: Southampton 1-1 Chelsea, Burnley 0-0 West Bromwich, Liverpool 0-2 Everton y Fulham 1-0 Sheffield United. LIGUE 1 DE FRANCIA La 26ª fecha se cerrará hoy con dos duelos en los que estará en juego la cima de las posiciones: Lille (55 puntos) visita a Lorient, mientras Paris Saint Germain (54) será local ante Monaco (49). Ayer jugaron: Saint Etienne 1-1 Reims y Nantes 1-1 Marsella (Leonardo Balerdi fue suplente y Darío Benedetto no estuvo entre los convocados). PERDIÓ BAYERN MUNICH Por la 22ª fecha de la Bundesliga, el líder Bayern Munich perdió ayer 2-1 como visitante ante Frankfurt. Con este resultado, Leipzig tendrá la oportunidad de quedar a dos puntos de la cima si hoy vence a Hertha Berlin.

Breves: Fútbol

21 de Febrero de 2021

