TURISMO CARRETERA: La categoria está arrancando su Campeonato este fin de año en el autódromo de La Plata. Televisa desde las 11 hs la TV Pública. ACUERDO: Finalmente la categoria Alma está arrancando su campeonato el próximo 7 de marzo en el autódromo de Gualeguaychú tras llegar un acuerdo con el autódromo de la provincia de Entre Rios. BINOMIO: En nota televisiva Sergio Giordano dejó entrever que sus dos hijos pueden armar un binomio para correr en la clase dos de Alma con el Fiat Uno con la motorización de Bustos y el chasis a cargo de Sbarra. OCUPAR: La realidad que Don Giordano tiene la intención que corren sus hijos pero no descarta que en algún momento sea el quien llegue a ocupar la butaca de ese Fiat a lo largo del calendario. TC BONAERENSE : La categoria da curso al arranque de su campeonato durante este fin de semana en el autódromo de Roque Perez donde desde las 10 hs arrancan con la clasificación. CUPECITA: Dentro del contexto de esta carrera del TC Bonaerense participará el piloto local Juan Pablo Galliano que ira la Clase A con la Cupecita Chevrolet donde viene corriendo con la misma en las diferentes temporadas. TERMINAR: Siguen los trabajos en el Ford de el campanense Daniel Carballo que aún no pudo terminar de armar para sumarse alas picadas donde ahora se sumará a la clase diez. Mirá vos! CICLOMOTORES: Este fin de semana se están presentando en el autódromo de Marcos Paz para todas las clases de motos y en la especialidad Escuela participarán Fausto Ciaponi y Lisandro Acosta los jovenes campanense que desde febrero del año anterior no tuvieron más competencias. JUEGO LIMPIO: El programa deportivo con treinta años al cierre mañana arranca esta temporada en la FM Simple 97.3 desde las 17 hs todos los dias de lunes a viernes con la conducción de Sandro Fiore y contará con un espacio para el automovilismo con toda la información del zonal. Bienvenido! TERMINO: El Turismo Cuatromil Argentino viene de comenzar su campeonato en el autódromo de La Plata donde Carly Bava no tuvo su mejor fin de semana al romper la caja del Ford y terminó en el puesto décimo segundo el auto que le arman los hermanos Caggiano. PUESTO: Por su parte Nicolás Laccette volvió al 4000 con su Ford y lamentablemente al igual que Bava la caja de cambio se rompió y se quedó en ese final quedando en el puesto décimo primero con el auto que realiza en su propio taller y la motorización de Matias Guillen. UTILIZAR: Continuando con Laccette ya armaron la Dodge con la cual utilizara desde la próxima carrera con motor Ford. TC PISTA: En el autódromo Roberto Mouras la categoria está arrancando su presente campeonato con su habitual parque de máquinas. Televisa desde las 11 hs la TV Pública. CAMBIAR: La intención de Gabriel De Lucca es poder continuar en la categoria Rotax pero ya decidió cambiar de Clase y se está pasando a la DD2 Master para plantearse otro desafío algo que conversó con todo su equipo. HACER: Además De Lucca no correrá este año en la categoria Pako porque entiende que piensa hacer el campeonato argentino de karting y se abocará a estas dos propuestas aunque seguirá a la Pako pero como espectador. ENCANTA: Parece que a Polo Fariña le encanta correr picadas pero como se dedica al armado de motores aseguró que finalmente disfruta más ver ganar los impulsos que atiende que cuando corre el y logra la victoria. Si el representante de Zárate lo dice, será nomas de esta manera. PRUEBAS: Cuentan que las pruebas dieron como saldo un balance en el auto de Ludmila Rodriguez de cara al arranque del campeonato de la categoria Alma donde participará con el Fiat en la Clase 1600 contando con Toledo en el armado del auto. SABER: Los dirigentes que rigen los destinos del Rally Federal hicieron saber que la primera fecha del año se desarrollará entre el 12, 13, 14 de marzo en la ciudad de Lincoln donde ya se trabaja para esa fecha. REPRESENTAR: Desde Campana representando a la ciudad estarán los componentes del equipo Racing Emma Tean con sus autos que tiene a la familia corriendo desde Gustavo, Gabriel, Gerardo y Virginia ya trabajan para ser parte de este arranque del campeonato. CAMBIOS: El equipo de los hermanos Emma ya trasladaron para Campana a toda su estructura para poder tener mucho más cerca y poder trabajar en los autos mas cómodamente. DINASTIA: El tema en la dinastía hablan que papá Mariano va a correr en la categoria Rotax y que el pibe Alfonso aguarda su momento que se debe concretar y más ahora que su primo "Lolo" se sumó y le encantó a pesar que a su papá Martin no le cayó muy bien a tal punto que no tiene ni ganas de cortarse el pelo! La gente que es mala y comenta! Dicen que no hay Raina que los salve. EXCELENTES: De repente comenzó en transformarse que la gente del automovilismo consuma las excelentes comidas de Roo Cardozza realice desde empanadas, tartas, milanesas completas donde la señora de Damian Toledo se ganó un espacio increíble donde no dejan de llamarla al 15-686599. Los tuercas aseguran que está para ir a Master Cheff. Qué tal?! ESPERAN: Siguiendo con Damian Toledo en el taller se sigue trabajando a pleno con su equipo en el Fiat para la clase 1600 donde el chasis está a cargo de "La Sorda" y esperar llegar bien para la primera del año el venidero 7 de marzo al autódromo de Gualeguaychú donde mantendrá los mismos colores. PODER: Aunque la llamita del piloto nunca se acaba a veces las cuestiones personales no permiten que se pueda ocupar una butaca en un auto de carrera y Hugo Mauro atraviesa este momento que les ocurre a varios y lo de Hugo cree que no podia hacerlo aunque se lo pide Tito Bessone su amigo. POSITIVO: El arranque del campeonato para el TC es positivo para el motista Daniel Berra que tiene a su cargo nueve motores a saber: Ledesma, Savino. Rodriguez, Mingoni, Catalan, Magni, mientras que en TC Pista Jonatan Vazquez, Augusto Carineri y Fernando Iglesias y un TC Pista Mouras para Alberto Jaimpe. CONTINUAR: Ya está prácticamente terminado el Fiat Uno para la Clase Tres de Alma donde el representante de Lima Gastón Brown desea arrancar desde la primera con los motores a cargo de Fabian Carranza y el cjhasis a cargo de Mariano Novoa lo que demuestra continuar con el mismo equipo del año anterior. IAME: La categoria de karting desarrolla este fin de semana su primera fecha del presente campeonato en el kartódromo argentino dentro del predio del autódromo de los Hermanos Galvez donde arrancan desde las diez de la mañana. CONFIRMAR: En esta competencia serán parte de la misma los Hermanos Panetta que siguen en la categoria tanto Santino como Bautista campeon 2020 confirmaron que harán toda la temporada con el mismo equipo con el cual viene corriendo. PUESTO: El Super TC 2000 cerró su campeonato 2020 en el autódromo Galvez el pasado fin de semana donde el piloto local Matias Milla clasificó sexto para en la final alcanzar el puesto octavo con el fluence del equipo Renault donde vino corriendo desde hace varias temporadas. CAMPEON: Finalmente el flamante campeon de la Formula Renault 2.0 es Jorge Barrio con el equipo Croizet Racing quedándose con lo mejor tras un año muy competitivo para esta fábrica de talentos. PRESUPUESTO: El zarateño Ivan Gonzalez ya terminó la Chevy para la clase GTB del TC Regional y la misma está lista para correr con la motorización de Leonardo Scoccossa y por el momento asegura no tener el presupuesto para correr acá y verá en que tiempo debutará con su auto que llevó varios años poder terminarlo. SUMARSE: Continuando con Gonzalez si ya terminó su segundo proyecto para poder correr y es el armado de un Fiat 600 para sumarse a la categoría GT900 que arranca su campeonato en el autódromo de La Plata y Don Ivan participará en la Clase "A" ante contar el tema económico para correr acá. ACUERDO: Luego de llegar a un acuerdo la categoria Procar correrá el próximo fin de semana en el autódromo Galvez con sus tres clases en orden conjunta a la categoria Tope Race sin la posibilidad del ingreso de Público. El Procar además decidió realizar dos carreras para el campeonato en este fin de semana. AMIGO: El proyecto de llegar a correr en la categoría Procar con una Chevy en la Clase GTB se dio por un amigo de Gonzalez que desea que el topo de correr este auto y si bien se llegó a probar la butaca aún no se definió nada. DESEAR: Siguiendo con Victor Hugo Gonzalez la intensión es correr en el TC 1100 de la categoria Alma por la cual ya está trabajando en su auto con el deseo de estar desde la primera en el autódromo entrerriano el venidero 7 de marzo con este auto que fue en su momento de Mariano Giozzi. PASADO: A propósito de Mariano Giozzi el ex piloto de Alma aseguró que el automovilismo ya es pasado en su vida y ahora está dedicado al mundo del campo donde cuida sus animales y descansa con tranquilidad. Osea es decir dejó el buzo por la bombacha de campo. FECHAS: Los chasis del Regional ya confirmaron que el 28 de febrero estará en el autódromo de La Plata para confirmar el campeonato donde realizarán las fechas tercera y cuarta del torneo. COCINERO: Lo cierto es que Sandro Ariú tiene una condición de cocinero y entre sus cuestiones gastronómicas demostró que cocinar berenjena está entre los mas pedidos lástima que asegura convidar pero nunca lo concretó. Será falta de tiempo o falta de memoria. CARTA: Adriano Zarantonello acaba de escribir una carta donde agradeció a todos quienes lo acompañaron en su carrera deportiva en el karting en sus líneas dado que está comenzando a subirse a un auto con techo y desarrollar otra etapa en su carrera deportiva. HIJO: En reciente nota en nuestro diario Ariel Barletta dejó entrever que les gustaría que si hijo Diego si desea correr en algún momento el no se lo iba a impedir y por lógica no dudará a acompañarlo. TITULO: El TC 2000 ya tiene su campeón 2020 tras la carrera el pasado domingo en el Galvez donde le recayó al piloto Ezequiel Bastida donde es el primer título para Toyota en esta categoria. ARRANCAR: El próximo fin de semana estará arrancando el campeonato para las categorias que fiscaliza Fedenor en el autódromo de Arrecifes donde participan varios pilotos de Campana. SITUACION: Los organizadores de esta posibilidad de tener motocross en este verano acá en Bs As finalmente no se pudo concretar por la situación que atraviesa el país y por el momento no hay aún posibilidad de arrancar. VOLVER: Luego de un tiempo prolongado tomó la determinación de volver a correr y se estará subiendo a un karting para la Clase DD2 Master en la categoria Rotax Federico Panetta que ya estuvo probando en el kartódromo de Zárate y acompañando a sus sobrinos se mete de nuevo en la alta competencia. CAMPEONATO: El pasado fin de semana en el autódromo Galvez llegó el final del torneo para el Super TC 2000 donde el campeonato del año 2020 terminó en manos del equipo Toyota de las manos de Matias Rossi el piloto de Del Viso que alcanzó a su noveno campeonato. TURISMO PISTA: La categoria está arrancando este fin de semana el presente campeonato en el autódromo de San Nicolás con otro parque interesante de autos entre las tres clases. Desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa Carburando. DEBUTAR: Dentro de esta categoria está debutando el zarateño Leandro Cracco en la Clase Uno llevando el número 103 con la motorización de Lamuedra en su Fiat. CALENDARIO: La Fedenor entregó su calendario 2021 para todas las categorias que la nuclean donde constará de 10 fechas con dias pero sin lugar a correr. 28/2 la primera para después 21/3, 11/4. 9/5, 6/6, 11/7, 8/8, 5/9, 10/10 y 7/11 el premio coronación. FORMULA NG: La categoria Escuela de pilotos zonal está desarrollando una nueva presentación en este fin de semana en el autódromo de 9 de Julio donde realizararán dos fechas del presente calendario.

