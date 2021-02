El Intendente acompañó la celebración del 50º Aniversario de la Sociedad de Fomento de Dallera

Sebastián Abella estuvo presente en el festejo que organizó la Comisión Directiva. La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella también fue parte de la celebración. Los vecinos inauguraron las recientes obras de refacción de la cocina en la institución. El intendente Sebastián Abella participó de la celebración del 50º aniversario de la fundación de la Sociedad de Fomento de barrio Dallera. Estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella y la subsecretaria de Cultura y Educación, Nancy Bianchi. El emotivo acto se llevó a cabo en las instalaciones de la Sociedad de Fomento cumpliendo con un estricto protocolo de cantidad de participantes y respetando el distanciamiento social. Para dar inicio a la celebración, el presidente de la Sociedad de Fomento, Hernán Gaggino, dio la bienvenida a los presentes y destacó "el compromiso de muchos vecinos desde 1971 hasta la fecha". "Estoy orgulloso por todo lo que nuestra Comisión Directiva, logró durante estos últimos años. Somos un equipo a disposición de nuestros vecinos, dedicándoles nuestro tiempo", comentó. Finalmente, expresó su agradecimiento al Intendente por "cumplir siempre con sus palabras. Llegaron las obras prometidas a nuestro barrios para que los vecinos tengan una mejor calidad de vida", y tuvo especiales palabras para el Ing. Amilcar Romeo y Giuliana Rho de la Fundación Rocca "la cual brindó un apoyo inconmensurable a nuestra institución desde sus comienzos" , además de agradecer "el apoyo de las empresas de la zona, como Ameghino Servicios Industriales, BV distribuidora Arcor, Montajes Campana, entre otras" y recordar a aquellos socios quienes "ya no están", entre ellos Eriberto y Maria Rosa Alvarez de Funes, Hugo Vonzeschau, Luis Febre, y Juan Carlos Sánchez. También, como parte de este homenaje, estuvo presente Rosa Funes –hija de Eriberto Funes, presidente fundador de la Sociedad de Fomento-. Con emotivas palabras, la actual concejal de la UV Calixto Dellepiane destacó "la enorme tarea" de la actual Comisión y aseguró que "es emocionante verlos cómo trabajan para cambiar las cosas en el barrio". Por último, el intendente Sebastián Abella destacó la "incansable labor de los vecinos de Dallera en beneficio de la comunidad". "Nos enorgullece ver su compromiso no solo en la mejora de la institución, también con su responsabilidad social. Ellos realizan un gran aporte a la comunidad no solo pensando en acciones dentro de la sociedad de fomento, sino también en el barrio. Por ejemplo, en la concientización del cuidado del medioambiente", cerró Abella. El acto contó también con la entrega de un reconocimiento de la ONG PRIDIC a la Comisión Directiva por su ceder sus instalaciones como Punto Verde. Seguidamente, se descubrió una placa conmemorativa por el 50º aniversario de la institución. Finalmente, las autoridades recorrieron las instalaciones para conocer las recientes obras de remodelación y reacondicionamiento de la cocina.

Descubrieron una placa conmemorativa en las instalaciones de la sociedad de fomento.





El intendente Abella y la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella, acompañaron la celebración de este aniversario.





El acto se llevó a cabo siguiendo las medidas de distanciamiento y protocolos de prevención.





Para finalizar recorrieron las instalaciones y las obras recientemente inauguradas.

#Dato la Sociedad de Fomento de barrio Dallera cumplió sus 50 años. Con la Visita del intendente Sebastián Abella descubrieron una placa homenaje. Tras unas palabras, recorrieron las renovadas instalaciones de quincho y cocina que brindarán más comodidad para los vecinos. pic.twitter.com/8QdhfJBZpB — Daniel Trila (@dantrila) February 22, 2021

El Intendente acompañó la celebración del 50º Aniversario de la Sociedad de Fomento de Dallera

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar