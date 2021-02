Desde el radicalismo cuestionaron los "vacunatorios VIP" del gobierno nacional

"Es lo más reaccionario y elitista de una penosa gestión nacional de la pandemia", expresaron los referentes de la UCR y ediles de Juntos por el Cambio, Romina Buzzini, Luis Gómez y Karina Sala. "El escándalo del vacunatorio VIP es, hasta hoy, la expresión más reaccionaria y elitista de una penosa gestión nacional de la pandemia", enfatizaron desde la Unión Cívica Radical (UCR). Estas declaraciones de los referentes radicales y concejales de Juntos por el Cambio, Romina Buzzini, Luis Gómez y Karina Sala, llegaron tras el escándalo por la vacunación a figuras y políticos reconocidos. "Ante la alarmante falta de vacunas, fruto de la previsión inicial, el Gobierno desvió un importante cupo para vacunar a unos pocos amigos, familiares y militantes, de espaldas a la sociedad. Este sistema de privilegios moralmente y legalmente sancionables, adquirió una magnitud tal que, más allá de la responsabilidad del ex ministro Ginés González García, no pudo ser ignorado por la plana mayor del gobierno y todo el gabinete", manifestaron. "Todos ellos –añadieron- sabían y son responsables. Sabían que La Cámpora usó y usa la campaña de vacunación con mezquinos fines partidarios. Sabían que médicos, enfermeros, maestros, policías, jubilados y personal esencial no tienen en la actualidad suficientes vacunas para vacunarse: prometieron 10 millones de vacunados para febrero y apenas se aplicaron 600 mil dosis". Además, lanzaron que "mientras que países vecinos avanzan con velocidad en la vacunación de su gente y vislumbran una salida a la crisis, la mala gestión del gobierno nacional alimenta la incertidumbre respecto al futuro y, tras una cuarentena eterna que destrozó ingresos y fuentes de trabajo y sacó a los chicos de las aulas, anticipa más crisis y menos empleos". "En este contexto, el daño social de la injusticia y la impunidad de que sean los amigos del poder, sus familiares y amigos, quienes se vacunen primero, excede su inmenso costo moral y las debidas sanciones legales: es un golpe a la esperanza de una población castigada y una nueva afrenta del gobierno nacional, que sólo piensa en sí mismo", sostuvieron. Por último, indicaron que "desde la Unión Cívica Radical exigimos el esclarecimiento del sistema paralelo de vacunación. Exigimos el listado de vacunados y las previsiones de vacunación para los próximos días". Y sumaron: "Exigimos que los responsables den explicaciones ante el Congreso, la justicia y, sobre todo, ante el pueblo argentino, independientemente del espacio político al que pertenezcan. Exigimos que cumplan con la responsabilidad que les cabe. Y reclamamos un sistema transparente y no partidizado de compra, asignación y administración de vacunas, a la vista de todos los argentinos".

Buzzini, Sala y Gómez cuestionaron el accionar del Gobierno Nacional en el marco de la campaña de vacunación contra el Covid-19.



Desde el radicalismo cuestionaron los "vacunatorios VIP" del gobierno nacional

