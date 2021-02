VACUNADOS REVELADOS El Gobierno nacional difundió una lista con 70 inoculados por orden del Ministerio de Salud, diez de ellos en el "vacunatorio VIP" de la cartera sanitaria, entre los que se encuentran funcionarios, ministros, legisladores, ex mandatarios, periodistas y empresarios. En la nómina se encuentra desde el presidente Alberto Fernández y varios integrantes de su Gabinete, pasando por Eduardo y "Chiche" Duhalde, hasta quienes se vacunaron sin seguir el cronograma oficial como Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Horacio Verbitsky, y la familia de Florencio Aldrey Iglesias."Por pedido expreso de la Ministra de Salud de la Nación, Dra. Carla Vizzotti se requirió al Hospital Posadas y a las áreas involucradas de la cartera sanitaria nacional, el listado de personas vacunadas a requerimiento del Ministerio de Salud.



IMPUTADO El fiscal federal Eduardo Taiano imputó al ex ministro de Salud Ginés González García por el escándalo en la distribución y aplicación de manera privilegiada de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus a personalidades y dirigentes políticos. El requerimiento para emprender formalmente una investigación fue presentado ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien concentra el total de las denuncias que se realizaron entre el pasado viernes y este lunes. La imputación también alcanzó al sobrino de González García, Lisandro Bonelli, quien ocupaba el cargo de jefe de Gabinete del Ministerio de Salud. ENTRA EN VIGENCIA El Ministerio de Trabajo estableció que el nuevo índice de movilidad jubilatoria comenzará a aplicarse oficialmente desde el primero de marzo próximo. Según la Resolución 3/2021, publicada este viernes en el Boletín Oficial, las disposiciones contenidas en la Ley Nº 27.609 serán de aplicación para todas las prestaciones previsionales a cargo de la ANSeS, otorgadas en virtud de la Ley N° 24.241, de regímenes nacionales generales anteriores a esa norma, de regímenes especiales derogados, o de las ex cajas o institutos provinciales y municipales de previsión transferidas a la Nación. Además, Trabajo aprobó la reglamentación del artículo 24 de la Ley Nº 24.241 (de jubilaciones y pensiones). MULTAS A PREPAGAS El Gobierno aplicó multas por 7,7 millones de pesos a empresas de medicina prepaga por incumplimientos en la Ley de defensa del consumidor, según informó el Ministerio de Desarrollo Productivo. La Secretaría de Comercio Interior informó que la sanción alcanzó a las empresas Galeno Argentina, Medicina Prepaga Hominis y CEMIC. Explicó que la multa obedeció a que las empresas infringieron el artículo 38 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor que obliga a las compañías a publicar en sus sitios web el modelo de contrato que suscriben con los asociados. Las sanciones fueron impuestas por la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores. MUERTE DIPLOMÁTICA El embajador italiano en la República Democrática del Congo, Luca Attanasio, fue asesinado este lunes en un ataque contra un convoy de la ONU en el este del país. Junto a él murió un policía italiano que viajaba en el mismo vehículo, según fuentes del ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. El embajador fue asesinado en un ataque contra un convoy de la misión de estabilización de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUSCO). Junto a el fallecieron también el carabinero Vittorio Iacovacci y el conductor del vehículo en que circulaban, según confirman medios locales y la agencia Reuters.

Breves: Noticias de Actualidad

23 de Febrero de 2021

