Diputados se reunieron con Sergio Massa por la Modificación del Tope de Ganacias

Fue ayer en el Salón de Honor del Congreso. "La idea es que se estudie la posibilidad de ampliar las eximiciones y deducciones del impuesto antes de votar el nuevo tope", señaló el Diputado campanense Carlos Ortega. Diputados de origen sindical del Frente de Todos se reunieron ayer por la tarde en el Congreso de la Nación con Sergio Massa, en su condición de presidente de la cámara baja y autor del proyecto de modificación del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para llevarlo a $150 mil. La medida será tratada próximamente en el Congreso y se calcula que alcanzará a más de 1.2 millones de asalariados. Sin embargo, ese universo podría ampliarse en los próximos días. "La idea es que se estudie la posibilidad de agregar eximiciones y deducciones del impuesto antes de votar el nuevo tope", señaló el Diputado campanense Carlos Ortega luego de la reunión que tuvo lugar en el Salón de Honor del Congreso y agregó: "Nuestra propuesta considera que no entre en Ganancias conceptos tales como el aguinaldo, las horas suplementarias, el adicional por horas nocturnas, los feriados obligatorios, días no laborables trabajados entre otros, ni tampoco adicionales por productividad, eficiencia, zona, desarraigo, realización de trabajos penosos, peligrosos o insalubres… Es una propuesta muy extensa que también incluye a jubilados y jubiladas, cuestiones tales como la doble deducción para contribuyentes con discapacidades, o la devolución de hasta $60.000 por sepelio. Quedamos con Massa de nos volvemos a reunir esta semana y empezar a tener definiciones al respecto". Según explicó Ortega, "la medida de subir el tope de ganancias no sólo pasa por un alivio fiscal a una gran masa de trabajadores y trabajadoras, sino también por generar demanda agregada. Son unos $40 mil millones mensuales que el Estado dejará de recaudar, con la finalidad de orientarlos al consumo y así contribuir a la reactivación del mercado interno". Además del diputado campanense y titular del gremio de los empleados de la ANSeS, en la reunión con Massa estuvieron presentes Walter Correa (Curtidores), Pablo Carro (CTA de los Trabajadores de Córdoba), Vanesa Siley (Sitraju), Facundo Moyano (Peajes), Hugo Yasky (Secretario general de la CTA), Claudia Ormachea (Bancarios), Carlos Ponce (Sindicato del Plástico y secretario general CGT Villa Mercedes), Patricia Mounier (Sadop de Santa Fe), Carlos Cisneros (La Bancaria), y María Rosa Martínez (Confederación General de los Trabajadores), además de Estela Hernández, del Sindicato de Comercio, quien se conectó en forma remota.



Diputados se reunieron con Sergio Massa por la Modificación del Tope de Ganacias

