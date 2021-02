Efemérides del día de la fecha, 23 de Febrero

DÍA DEL TAMBERO

Instituido por el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires mediante el Decreto Nº3192 en el año 1968, en este día se conmemora la fundación de la Unión General de Tamberos en el año 1920. La misma se creó con el objetivo de defender los derechos de los trabajadores y "estimular y secundar la acción de los poderes públicos y la acción privada que tenga por objeto aumentar la prosperidad de la producción lechera". A su vez, en esta jornada se homenajea a los tamberos por su labor que contribuye al desarrollo de la industria lechera, una de las más importantes del país.

FALLECE "PEPE" ARIAS

José Pablo Arias nació el 16 de enero del año 1900 en Buenos Aires. Tras ser expulsado de la Escuela Naval Militar, Arias inició su carrera artística a los 16 años actuando en el Teatro Excélsior para la compañía De Rosas-Aranaz-Luis Arata. Cinco años después, empezó a actuar en la compañía de los hermanos Ratti y, en el año 1930, pasó a la compañía de Elías Alippi-Marcelo Ruggero-José Otal. Al año siguiente formó su propia compañía en el Teatro Maipo, donde fue masivamente aplaudido por sus actuaciones en las obras "De Canaro a Toscanini" y "La Gran vida de Pepe Arias".

En el año 1933 debutó en la gran pantalla interpretando a "Pepe, el Bonito" en "¡Tango!", la primera película sonora del país, en la cual actuó junto aLibertad Lamarque, Luis Sandrini, Juan D´Arienzo y Tita Merello. Al año siguiente debutó en la radio, medio en el que recitó monólogos para las emisoras Stentor, El Mundo, Splendid, Belgrano y Radio Carve de Uruguay. En el año 1942, fue galardonado con el Premio Municipal a mejor actor dramático por su actuación en "Ovidio" de Laurent Doillet en el Teatro Odeón. A lo largo de su carrera se destacó en las películas "El pobre Pérez" (1937), "Kilómetro 111" (1938), "El haragán de la familia" (1940), "La guerra la gano yo" (1943) y "Mercado de abasto" (1955).

Falleció en el año 1967 en Buenos Aires.

"ALL THE MAN THAT I NEED" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100"

Undíacomo hoy en el año 1991, el sencillo "All the man that I need" de Whitney Houston destronaba a "Gonna make you sweat (Everybody dance now)" de "C+C Music Factory" del puestonúmero 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al disco "I´myourbabytonight" (1990) y compuesta por DeanPitchford y Michael Gore, la canción fue escrita para la cantante Linda Clifford, sin embargo, la misma no trascendió hasta la versión de Houston.