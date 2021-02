A menos de una semana del fallecimiento de su padre, el exitoso preparador Alberto Canapino, el piloto de Arrecifes le rindió el mejor homenaje en el inicio de la temporada 2021. Josito Di Palma y Esteban Gini completaron el podio. Contó, conmovido todavía, que su padre nunca le habría aconsejado ganar en la primera fecha de la temporada. Pero esta vez todo era diferente: su viejo, ese preparador que fue parte de once títulos del Turismo Carretera, los últimos cuatro en yunta, ya no estaba: había fallecido el lunes anterior tras complicarse su cuadro por Covid-19. Y con esa carga emotiva a flor de piel, Agustín Canapino (Chevrolet) hizo lo que tenía que hacer para que el homenaje fuera completo y para que el "Trofeo Alberto Canapino" que estaba en juego terminara en el mejor lugar posible: su propio equipo. "Fue la victoria más difícil de todas", contó el Titán de Arrecifes, quien no pudo contener el llanto en el final de la carrera disputada en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, escenario de la primera fecha de la temporada 2021 de la categoría más popular del automovilismo nacional. Y si tener que resistir emocionalmente al desafío no fuera suficiente, Canapino también debió soportar los embates de Josito Di Palma (Ford) durante una prueba en la que contó con un guiño celestial cuando ingresó el pace car en la vuelta 15, a pesar que en el relanzamiento debió esforzarse al máximo para sostener la punta. Al podio también se subió Esteban Gini (Torino), quien en varias ocasiones amenazó con quedarse con el segundo lugar de su compañero de equipo (Maquin Parts). El Top 10 lo completaron el debutante Germán Todino (Torino), Christian Ledesma (Chevrolet), Mauricio Lambiris (Ford), Marcos Landa (Torino), Gastón Mazzacane (Chevrolet), Julián Santero (Ford) y Gabriel Ponce De León (Ford). En tanto, el vigente campeón, Mariano Werner (Ford) pudo cerrar un complicado fin de semana en la 13ª posición. La segunda fecha del Turismo Carretera será en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, el próximo 7 de marzo.

AGUSTÍN Y SU HERMANO MATÍAS, EN LO MÁS ALTO DEL PODIO, LEVANTANDO EL TROFEO QUE LLEVÓ EL NOMBRE DE SU PADRE, ALBERTO CANAPINO.



Automovilismo:

TC; Agustín Canapino y su victoria más emotiva

