Participaron del primer Torneo de Control de la Región Noroeste en las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Mayores. El último fin de semana, atletas del Club Ciudad de Campana participaron del primer Torneo de Control de la Región Noroeste, el cual se desarrolló en el Polideportivo Municipal "Juan A. Ávila" de General Rodríguez. Allí, con bajo las órdenes del staff de profesores encabezado por Diego Marquine y que también integran Juan Martín Marquine, Juan Parodi y Yamila Benítez, la entidad Tricolor presentó 45 representantes en las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 y Mayores. Por categoría, los resultados de los atletas Tricolores fueron los siguientes: CATEGORÍA SUB 12 -Juan Medina: 1º en 80 metros y en Salto en Largo. -Juan Andrés Otero: 3º en 80 metros y en Salto en Largo. -Valentino Daria: 4º en 80 metros. -Pilar Olmos: 1ª en Salto en Largo y 2ª en 80 metros. -Ludmila Cabañas: 1ª en 80 metros y 2ª en Salto en largo. -Jazmín Boni: 7ª en 80 metros. -Isabella Di Pila Santos: 8° en 80 metros. CATEGORÍA SUB 14 -Delfina Antúnez: 1ª en Lanzamiento de Bala y 3ª en 80 metros. -Sofía Peña: 2ª en Lanzamiento de Bala y 5ª en 80 metros. -Manuel Vilela: 1º en 80 metros y Lanzamiento de Bala; y 2º en Salto en Largo. CATEGORÍA SUB 16 -Angelina Muga: 1ª en 80 metros y en Salto en Largo; 2ª en 600 metros . -Tamara Conti: 1ª en Lanzamiento de Jabalina; 4ª en Salto en Alto y 5ª en 80 metros. -Lola Torres Cafagna: 3ª en Salto en Alto; y 4ª en Lanzamiento de Jabalina y 80 metros. -Agustina Díaz: 3ª en Lanzamiento de Jabalina y 5ª en 80 metros. -Martina Mortoni: 7ª en 80 metros y 5ª en Salto en Alto. -Félix Arredondo: 1º en Lanzamiento de Jabalina y 5º en 80 metros. -Ignacio Rastelli: 2º en Lanzamiento de Jabalina, Salto en Alto y 600 metros ; 4º en 80 metros . -David Vilela: 1º en Salto en Alto, 4º en Lanzamiento de Jabalina y 6º en 80 metros y 600 metros . -Julián Furchi: 5º en Lanzamiento de Jabalina y 6º en Salto en Alto. -Santino Echainz: 6º en Lanzamiento de Jabalina y 8º en 80 metros. -Ezer Bogado: 7º en 80 metros y en Lanzamiento de Jabalina. CATEGORÍA SUB 18 -Malena Rodríguez: 1ª en Salto en Largo y 3ª en Lanzamiento de Bala. -Julieta Rodríguez: 2ª en Salto en Largo y en Lanzamiento de Bala. -Sofía Carmona: 3ª en Salto en Largo y 5ª en 100 metros. -Iara López: 1ª en 800 metros y 4ª en 100 metros. -Aylén Hernandorena: 4ª en Salto en Largo y 6ª en 100 metros. -Florencia Andrada: 5ª en Salto en Largo y 8ª en 100 metros. -Milton Olivera: 1º en Lanzamiento de Bala. -Enzo Peña: 2º en Lanzamiento de Bala y 4º en 100 metros y en salto en largo. -Tomás Lares: 2º en Salto en Largo y 3º en 100 metros. -Simón Caffaro: 3º en Salto en Largo y 7º en 100 metros. -Bruno Cesario: 8º en 100 metros. CATEGORÍA MAYORES -Silvana Hernández: 1ª en 1.500 metros. -Janet De Cuadro: 2ª en 100 metros y 4ª en 400 metros. -Yazmin Arapey: 1ª en 100 metros y 5º en 400 metros. -Daiana Conti: 2ª en Salto en Largo y 3ª en 100 metros. -Bruno Godoy: 1º en 100 metros y 2º en 400 metros. -Aaron Retamar: 1º en 400 metros. -Julián Molina: 4º en 1.500 metros. -Juan Parodi: 4º en 400 metros. -Lautaro Sánchez: 3º en 100 metros y 5º en Salto en Largo -Juan Pablo Lares: 1º en Salto en Largo, 5º en 100 metros y 400 metros. -Lucas Maidana: 3º en Salto en Largo y 4º en 100 metros. -Enzo Lares: 9º en 100 metros y en 400 metros. -Alex Bevanz: 8º en 100 metros y en 400 metros.

UN TOTAL DE 45 ATLETAS TRICOLORES COMPITIERON EN GENERAL RODRÍGUEZ.



Atletismo:

Atletas del Club Ciudad de Campana compitieron en General Rodríguez

