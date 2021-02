El mejor equipo de la Fase Clasificatoria fue Mutual Policial de Formosa, que cuenta con el campanense Ramsés Cascú. Por el título también está en carrera River Plate, con Juan Manuel Giulietti y Jonas Ponzio. El último fin de semana concluyó la Fase Clasificatoria de la Liga Nacional de Voleibol (ex Liga A2) que es organizada por la Federación Argentina (FeVA) y que se está disputando en formato burbuja en la ciudad cordobesa de Villa María. Allí, el mejor equipo de esta primera fase fue Mutual Policial de Formosa, en cuyo plantel se destaca la presencia del central campanense Ramsés Cascú. El elenco formoseño ganó los siete encuentros que disputó en la Zona 2 y terminó con puntaje ideal. Así, se quedó con el "1" para el ordenamiento de los cruces de Octavos de Final. Su rival en dicha instancia debería haber sido la Selección Argentina Sub 19, que culminó en el 4º puesto de la Zona 4 (quedó 16º en la General) con la participación de Giuliano Turcitu, otro valor surgido del Club Ciudad de Campana. Sin embargo, ya estaba acordado que el combinado nacional Menor no iba a disputar los cruces por el título, por lo que su lugar será ocupado por Sarmiento de Resistencia (17º), equipo que cuenta con el armador misionero Iván Carballo, quien jugó los últimos tres años en las divisiones juveniles del CCC. El otro equipo con presencia campanense en los Octavos de Final es River Plate, que viene presentando a Juan Manuel Giulietti y Jonas Ponzio en su formación titular. El Millonario ganó seis de sus siete partidos y terminó en el segundo puesto de la Zona 1, solo por detrás de Tucumán de Gimnasia. De esa manera, la institución de Núñez se quedó con el 7º puesto de la General y en Octavos de Final se cruzará con Rowing de Paraná. Los otros seis duelos de esta instancia que comenzará hoy serán: Tucumán de Gimnasia vs AMUVOCA (Santa Cruz), Trinitarios de Villa María vs Echagüe de Paraná, Ferro Carril Oeste vs San Martín de Porres (Mza), Regatas Corrientes vs Estudiantes de La Plata, Monteros Voley (Tuc) vs Libertad de San Jerónimo y San Lorenzo de Almagro vs Biblioteca Bernardino Rivadavia. En tanto, en la Ronda Consuelo se pondrá en juego la "Copa Villa María", por la que estará participando Municipalidad de La Matanza, equipo dirigido por Hernán Carneri que cuenta con ocho representantes del Club Ciudad de Campana (cuatro juveniles y cuatro mayores). Hasta el momento, Matanza solo ha cosechado una victoria en siete partidos y por ello quedó en el 26º lugar del ordenamiento General. Ahora, se medirá frente a Liniers en el cruce de Octavos de Final de la Ronda Consuelo (la Selección Menor espera en Cuartos de Final).



RAMSES CASCÚ ATACA COMO CENTRAL PARA MUTUAL POLICIAL DE FORMOSA.





JUAN MANUEL GIULIETTI ARMA PARA RIVER PLATE, QUE TAMBIÉN CUENTA CON JONAS PONZIO.



Vóley:

Se definieron los cruces de Octavos de Final de la Liga Nacional

