Breves: Deportivas

BASQUET: ARGENTINA CLASIFICADA La Selección Argentina de Básquet se clasificó a la AmeriCup 2022 luego de su victoria del domingo sobre Chile por 99 a 65 en el inicio de la ventana que se disputó en Cali. En tanto, anoche, fue sorprendido por el local Colombia, que le ganó 71 a 63 (primera victoria histórica de la Selección cafetera sobre la Albiceleste). De esta manera, el combinado nacional culminó su participación en esta clasificación con récord de cuatro triunfos y dos derrotas.



MÁXIMA PARA FACU El domingo, en una nueva jornada de la NBA, el cordobés Facundo Campazzo logró su máxima anotación de la temporada: convirtió 16 puntos (4/6 en triples) y, además, sumó dos asistencias y un rebote. Sin embargo, su equipo, Denver Nuggets, cayó 123-115 frente a Atlanta Hawks y quedó ahora con récord de 16 victorias y 14 derrotas (ocupa el 7º lugar en la Conferencia Oeste). El próximo desafío para el argentino será esta noche, frente a Portland Trail Blazers. ATP 250 DE CÓRDOBA Ayer comenzó el cuadro principal del Córdoba Open, el primero de los dos ATP 250 que se disputarán en nuestro país. Sin embargo, la acción argentina estuvo limitada a la última ronda de la clasificación: Facundo Bagnis, Juan Manuel Cerúndolo y Tomás Etcheverry consiguieron su lugar en el main draw y debutarán frente a Nicolás Kicker, el brasileño Thiago Seyboth Wild y el eslovaco Andrej Martin respectivamente. Hoy también se presentarán: Federico Delbonis (vs el portugués Joao Sousa), Federico Coria (vs el alemán Dominik Koepfer), Juan Ignacio Londero (vs el español Albert Ramos) y Francisco Cerúndolo (vs el italiano Gianluca Mager). Quien no podrá participar del certamen será el bahiense Guido Pella, que dio positivo de coronavirus (era el cuarto preclasificado y partía de segunda ronda). TÍTULO PARA BÁEZ El argentino Sebastián Báez (20 años) conquistó su primer título Challenger al derrotar 6-3, 5-7 y 7-6 a su compatriota Francisco Cerundolo (22) en la final del certamenque se disputó en Concepción, Chile. Con este triunfo, Báez avanzó 58 lugares en el ranking mundial y se ubica ahora en el puesto 254. Por su parte, Cerúndolo trepó al 135. Para ambos se trata de la mejor clasificación de sus carreras. Además, fueron los únicos dos tenistas argentinos dentro del Top 300 que avanzaron lugares en el ranking ATP (el mejor sigue siendo Diego Schwartzman, instalado en el 9º puesto). AMO Y SEÑOR DE AUSTRALIA El serbio Novak Djokovic conquistó su noveno Abierto de Australia al derrotar 7-5, 6-2 y 6-2 al ruso Daniil Medvedev en la final. De esta manera, el número 1 del mundo llegó a 18 títulos de Grand Slam y quedó a tan solo dos de Roger Federer y Rafael Nadal. Por su parte, Medvedev perdió su segunda final major, aunque, como consuelo, le quedó el avance en el ranking mundial, donde ahora se ubica en el tercer escalón por detrás de Djokovic y Nadal. RUGBY: SIN NACIONAL El Presidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), Marcelo Rodríguez, adelantó que en 2021 no se llevará a cabo el Nacional de Clubes ni el Torneo del Interior. "Está previsto que la competencia regional de clubes vuelva a mitad de año. Como involucra a mayor cantidad de jugadores que la competencia nacional, pensamos prescindir del Nacional de Clubes y del Torneo del Interior y poner más foco en lo regional", explicó. La semana pasada, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación autorizó el protocolo que presentó la UAR y habilitó la práctica del rugby a nivel clubes. LEMOS RETUVO Gustavo "El Eléctrico" Lemos retuvo por primera vez su Título Latino Superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) luego de vencer a Demián Fernández por KO técnico en el primer round de un combate pactado a diez, que se desarrolló en el club Talleres de Arroyo Seco. Ahora, Lemos (24 años) acumula 26 victorias en su carrera profesional (16 KO).

Breves: Deportivas

23 de Febrero de 2021

