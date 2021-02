DERROTA AGÓNICA La Selección Femenina perdió 1-0 frente a Canadá en su segunda presentación en la "She Believes Cup" que se está disputando en Orlando, Estados Unidos. Las dirigidas por Carlos Borrello realizaron un buen planteo defensivo y recién sucumbieron en tiempo adicionado. El próximo y último compromiso para Argentina en este certamen será mañana miércoles frente a Estados Unidos, que derrotó 2-0 a Brasil en la segunda fecha.



SIGUE LA COPA ARGENTINA Por la primera fase del certamen, Lanús se medirá esta noche frente a Real Pilar (21.10 horas; TyC Sports) para definir al rival de Patronato de Paraná en la próxima instancia. En tanto, el domingo, Villa San Carlos eliminó a Atlanta al imponerse 4-3 en los penales (empataron 0-0 en los 90 minutos) y ahora espera en segunda ronda por el ganador del duelo entre Huracán y Estudiantes de San Luis. SAMPAOLI, A FRANCIA El entrenador argentino Jorge Sampaoli se alejó del Atletico Mineiro de Brasil (que marcha 3º en el Brasileirao, aunque sin chances de coronarse campeón) para convertirse en el nuevo DT del Marsella de Francia, equipo en el que dirigirá a sus compatriotas Leonardo Balerdi y Darío Benedetto. HOLAN, AL SANTOS Mientras Sampaoli dejó el fútbol brasileño, el que se suma es Ariel Holan, quien fue anunciado ayer como nuevo DT de Santos. Será su cuarta experiencia como entrenador en jefe después de sus pasos por Defensa y Justicia, Independiente (fue campeón de la Copa Sudamericana 2017) y Universidad Católica de Chile (con el que se consagró en el campeonato trasandino días atrás). COPA LIBERTADORES Hoy comenzará la primera ronda de la Fase Previa de la Copa Libertadores de América con el duelo que sostendrán Liverpool de Uruguay y Universidad Católica de Ecuador. El único equipo argentino en esta Fase Previa es San Lorenzo, que debutará en segunda ronda frente a Universidad de Chile el próximo 10 de marzo. CHAMPIONS LEAGUE En la continuidad de los Octavos de Final hoy se pondrán en marcha dos series: Atlético Madrid será local frente a Chelsea, mientras Lazio recibirá al vigente campeón de la competencia, Bayern Munich (17.00; ESPN y Fox Sports). DOBLETE DE LAUTARO Con un doblete del argentino Lautaro Martínez, Inter (53 puntos) se consolidó como líder de la Serie A de Italia al derrotar 3-0 en el clásico a Milan (49). En tercer lugar quedó Juventus (45), que ayer, en el cierre de la 23ª fecha, superó 3-0 a Crotone. El otro gol argentino de esta jornada fue obra del defensor Cristian Romero, quien colaboró para la victoria de Atalanta, que superó 4-2 a Napoli. EL BARSA NO PUDO Por la 24ª fecha de La Liga de España, Barcelona (47 puntos) igualó 1-1 como local frente a Cádiz y no pudo aprovechar la derrota de Atlético Madrid (55) para acercarse a la cima. El único tanto del conjunto catalán lo convirtió Lionel Messi, de penal. Ayer, en el cierre de la jornada, Sevilla (48) superó 2-0 a Osasuna como visitante y postergó al Barsa al cuarto puesto de la tabla. PERDIÓ EL PSG Con Leandro Paredes y Mauro Icardi como titulares, Paris Saint Germain perdió 2-0 como local ante Monaco en el cierre de la 26ª fecha de la Ligue 1 de Francia. Así, quedó en la tercera posición, a cuatro puntos de distancia del líder Lille, que goleó 4-1 a Lorient.

Breves: Fútbol

23 de Febrero de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar