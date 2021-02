El Intendente puso a disposición de la Justicia el listado de las personas vacunadas en el Hospital

Abella volvió a reclamar transparencia en el sistema de la campaña de vacunación y aseguró que "La Cámpora maneja discrecionalmente el sistema de turnos y la campaña". "Un concejal y militantes deciden a quien priorizan vacunar", dijo. El intendente Sebastián Abella puso este martes a disposición de la Justicia Federal y Provincial el listado de los trabajadores de salud vacunados contra el Covid-19 en el Hospital Municipal San José. En este marco, volvió a reclamar al Gobierno Provincial transparencia en la vacunación y aseguró que "La Cámpora" maneja de forma discrecional tanto el sistema de turnos como la campaña de vacunación. Al salir de la dependencia judicial ubicada en Sarmiento y 9 de Julio, el jefe comunal manifestó en rueda de prensa que "un concejal, referentes kirchneristas y militantes, deciden a quien priorizan vacunar a dedo". "Están usando vacunas Sputnik-v para aplicárselas a jóvenes y amigos en vez de vacunar a tus padres y abuelos", lamentó Abella al confirmar que ni él ni su familia se vacunaron: "Mis viejos, que son mayores de 70 años, como la gran mayoría de los vecinos aún siguen esperando su turno". "Desde el Municipio no tenemos nada que esconder, desde que empezó la campaña, se vacunó al 80% de los trabajadores de salud de instituciones públicas y privadas de la ciudad. Todo eso está registrado tanto en la Secretaría de Salud como en la Provincia, que son quienes están al frente de todo", dijo. Y agregó: "Me parece tonto que un Consejero Escolar del Frente de Todos, avalado por un sindicato, pida información al Municipio, cuando él pertenece al frente político que maneja a su antojo la campaña". Por otra parte, Abella destacó el desmanejo que se da en torno a la vacuna: "¿Tienen alguna idea los vecinos de Campana si existe un orden de vacunación? ¿Se sabe cuántas vacunas van a llegar? ¿Cuánto van a tener que esperar los adultos mayores para recibirlas? ¿Existe información de todo eso?, no, ningún vecino lo tiene". "El kirchnerismo usó el Ministerio de Salud de la Nación como vacunatorio vip, manejan la escuela Nº 2 a su antojo y los referentes locales quieren ensuciar a Campana sin fundamentos, y eso es imperdonable", aseveró el Intendente.

El intendente hizo la presentación en la justicia ordinaria y también en el fuero federal.





Luego de la presentación, Abella dialogó con los medios locales.



El Intendente puso a disposición de la Justicia el listado de las personas vacunadas en el Hospital

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar