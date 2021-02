El Sindicato de Trabajadores Municipales denunció "persecución sindical y laboral"

Así lo expresó el secretario general, Carlos Barrichi, ayer durante una rueda de prensa. Acusa al gobierno municipal de haber desplazado a una trabajadora del Hospital debido a su militancia gremial. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana denunció "persecución sindical y gremial" contra una de las integrantes de su Comisión Directiva que hasta enero prestaba funciones como administrativa en el Hospital Municipal San José. De acuerdo al secretario general de la entidad gremial, Carlos Barrichi, la empleada fue notificada de su pase al área de Bromatología por hacer "proselitismo dentro del Hospital" y le reclamó al intendente Abella su urgente restitución al puesto de trabajo original. "Lo que estamos haciendo es una presentación para que vuelva a su lugar de trabajo debido a que claramente es una persecución sindical y laboral. Eso es lo que estamos aduciendo y lo que la ley dice. Primero que todo, no están cumpliendo con la libertad sindical, que es lo más importante, porque ella es miembro de Comisión Directiva, por ende tiene todas las facultades para hacer proselitismo dentro del Hospital. Y no es que tiene que hacerlo fuera de hora, sino los 365 días del año, todo el día. Eso que tiene que hacer actividad gremial fuera del horario de trabajo no es así. Con ese criterio, entonces no podríamos defender a los compañeros", expresó Barrichi ayer en rueda de prensa. El líder sindical cuestionó que trasladasen a su compañera del Hospital cuando "sus propios compañeros la han votado para que acompañe sus reclamos y esté al tanto de todo lo que hace al sindicato. Todas las novedades del sindicato las transmite ella y a su vez los compañeros cuando tienen algún reclamo lo pasan a través suyo o de un delegado. No es una actividad, como ellos dicen, que debe realizarse después de hora, no". "Esto no es de ahora, viene ocurriendo casi desde que asumió el intendente Abella. Lamentablemente lo digo, porque cuando él no era intendente, venía acá y se preocupaba por los compañeros municipales, quería que los compañeros estén mejor. Lamentablemente, después de haber asumido, creo que se olvidó de lo que prometió", criticó Barrichi. Y continuó: "Y te digo más: en su campaña 2015 él prometió que los trabajadores municipales no deberían ganar menos de 18 mil pesos, cosa que a cinco año hay compañeros que están en ese nivel. O sea que lo que prometió, no lo cumplió". "Iba corralón por corralón pidiéndole el voto y diciéndoles (a los trabajadores) que iban a estar mejor. Lamentablemente, hoy estamos peor que en el 2015. No cumplió con nada en su promesa", insistió el gremialista. Según Barrichi, la supuesta decisión de apartar a trabajadores por su militancia gremial "no viene de ahora" sino que "hace cuatro meses tuvimos otro traslado de personal que era de mucamas" "Cuando la Justicia haya fallado, seguramente van a tener que restituir a las compañeras a su lugar de trabajo. Lo mismo va a pasar con ella, que hoy está castigada", avizoró el sindicalista. "Nosotros repudiamos todo estos hechos. Queremos que el intendente cese con esta persecución que hace a los compañeros. Y les decimos a los funcionarios que vienen de afuera que no son nadie para venir a tomar decisiones en contra de los trabajadores municipales de Campana. Si vos te ponés a analizar, ninguno sabe ni siquiera cómo se llaman la calles, porque vienen a encerrase en sus oficinas desde donde digitan todo. Y el intendente lamentablemente se presta a ello. Él no está gobernando en Campana, nos están gobernando desde afuera. Y esto viene desde bastante tiempo", consideró. Por su parte, Perla Escalante, la trabajadora que habría sido apartada del Hospital Municipal, contó que le fue informado su pase "el 22 de enero" y aseveró que se trata de una decisión tomada "arbitrariamente" "No tengo ninguna causa justificada que motive mi traslado", subrayó. Escalante relató que en sus reuniones con las autoridades del Hospital le dijeron que la destinaban a Bromatología "por ser buena administrativa" y que, al negarse, "ahí comenzó este trajín", que hoy la tiene reclamando en la Justicia laboral. "Ellos no tienen un motivo real. Y no es que en el Hospital sobran administrativas, al contrario, faltan, entonces les preguntó por qué me sacan a mi", expresó la empleada, quien agregó: "Qué casualidad que soy la última gremialista que queda en el Hospital". Escalante tiene 12 años de carrera en el Hospital. Era delegada gremial hasta que hace un año pasó a formar parte de la Comisión Directiva del Sindicato. "Si cumplo bien mi función como administrativa, no tienen por qué fijarse en la función gremial", dijo este martes.





