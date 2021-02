P U B L I C



Los líderes de los tres partidos que integran la coalición se mostrarán juntos este miércoles a las 18:30 en el Comité Nacional de la UCR, según confirmaron fuentes del espacio. Diputados de la oposición salieron hoy al cruce de las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre el caso del llamado "vacunatorio VIP" y le reclamaron que "no pida impunidad", mientras que la plana mayor de Juntos por el Cambio prepara una conferencia de prensa para este miércoles. Los líderes de los tres partidos que integran la coalición, Alfredo Cornejo (UCR), Patricia Bullrich (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) se mostrarán juntos este miércoles a las 18:30 en el Comité Nacional de la UCR, según confirmaron fuentes del espacio a NA. Junto a los jefes parlamentarios, los referentes de Juntos por el Cambio sentarán su postura y darán a conocer los pasos a seguir por la coalición ante el escándalo y las primeras respuestas del Gobierno. Este martes, desde México, Fernández reclamó terminar con "la payasada" y que "los fiscales y jueces hagan lo que deben", porque "no existe un delito por vacunar a alguien que se adelantó en la fila", a lo cual los diputados de Juntos por el Cambio, a través de Twitter, respondieron: "No pida impunidad, no intente tapar el sol con la mano".



Juntos por el Cambio prepara una conferencia de prensa para este miércoles

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar