NUEVOS BENEFICIOS El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, confirmó que se incorporarán nuevos beneficios al proyecto de ley presentado por el oficialismo que sube a $150 mil el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias. "La decisión es avanzar lo más rápido posible porque más de un millón de trabajadores y de 200 mil jubilados esperan", expresó. "Vamos a incorporar más beneficios al proyecto de Ganancias. Sumaremos todo lo que haga a la ley más rica y con la mayor cantidad de beneficios posibles", aseguró el titular de la Cámara Baja y añadió: "Con esta ley dejan de pagar más de la mitad de los que pagan hoy". El lunes , Massa, autor del proyecto, recibió en el Salón de Honor del Congreso a legisladores de extracción sindical para dialogar sobre el proyecto.



POR ORDEN DE GINES El director del Hospital Posadas, Alberto Maceira, afirmó ante la Justicia que vacunó a diez personas en el "antedespacho" de Ginés González García en el Ministerio de Salud y que le dijeron que la "orden" era del ahora ex funcionario. Ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano, Maceira declaró que él vacunó en el antedespacho de González García y que para esa tarea lo llamaron el secretario del ex ministro, Marcelo Ariel Guille, y el subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del Ministerio de Salud, Alejandro Collia. Según sostuvo, ambos le dijeron que se vacunaba allí a diez personas "por orden de Ginés González García". En esa tanda de diez personas, vacunó al senador Jorge Taiana y al diputado Eduardo Valdes, además de empresarios y allegados al ex ministro. GÓNDOLAS EN ALZA Las ventas en supermercados registraron una suba interanual del 2,6% en diciembre luego de un cuatrimestre en baja y acumularon en el año un alza del 0,8%, mientras que en los mayoristas saltaron un 9,1%, informó el INDEC. En tanto, el consumo en los shoppings desaceleró su caída, al bajar un 32,7% en la misma comparación, en un año muy complicado por el impacto de la pandemia y las medidas sanitarias. Según el informe oficial, las ventas en los autoservicios mayoristas, en volumen, subieron 9,1% en diciembre contra el mismo período de 2019. Se trata del aumento más fuerte desde marzo, cuando había llegado a crecer 21,2%. Los centros mayoristas alcanzaron de ese modo quince meses de continuo crecimiento en la comparación interanual. A su vez, se trata de un repunte marcado frente al registro de noviembre, cuando había trepado un 3,6%. ADIOS SUBSIDIOS La Secretaría de Energía emitió una resolución mediante la cual desde el primero de marzo eliminará el subsidio eléctrico que recibían alrededor de 2.900 grandes industrias y establecimientos comerciales. Según la dependencia que encabeza Darío Martínez, hasta ahora existían grandes consumidores que recibían un subsidio que significaba un diferencial de costos y un beneficio con respecto a sus competidores en la provisión de los mismos bienes y servicios. La medida dictada alcanza a unos 2.900 grandes consumidores -que iban desde fábricas automotrices hasta grandes espacios comerciales, incluso petroleras- sobre unos 650 mil pequeños y medianos negocios, talleres, industrias y prestadores de servicios.

24 de Febrero de 2021

