Axel Cantlon

Hace un tiempo venimos escuchando diferentes opciones de reforma a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Estas elecciones de candidatos surgió como una necesidad de la política para resolver sus internas ante la eliminación de la vida orgánica de los partidos políticos nacionales. Esa falta de partidos políticos y la imposición de los personalismos, generó algo muy malo para la democracia argentina porque, a partir de qué se termino el bipartidismo orgánico en nuestro país, la alternancia electoral -que es un requisito indispensable de la democracia- ya no estaba garantizada. Fue la necesidad de alternancia electoral la que en el 2015 permitió lograr algo hasta el momento impensado que era la posibilidad de unir en un Frente electoral a partidos políticos con fuertes diferencias. Esa estrategia logró su resultado en 2015- por eso los opositores lo repitieron en 2019- el Frente Electoral Cambiemos logró imponerse en Nación y Provincia. Lamentablemente, ese triunfo se logró sin consolidar reglas de convivencia entre los partidos políticos que lo integraban, perdiendo luego el sentido democrático que había constituido el germen de ese Frente político. Por el contrario, surgieron personalismos, autoritarismos e imposiciones con poder y billetera sin convicción. Así, todos los que habían participado por convicción de esa necesidad para asegurar la democracia terminaron huyendo. Se quedaron los interesados en el calor del poder y la billetera. Es bueno este ejemplo para explicar la necesidad de consensuar siempre las reglas de juego democráticas entre todos los actores, por consenso. Porque cualquier imposición de un cambio en las reglas electorales por solo un sector de la política, sin duda, es un beneficio o privilegio para el sector que lo acompaña y un obstáculo o dificultad para el que lo rechaza. Para evitar discusiones sobre la legitimidad de los representantes del pueblo que sean elegidos en las próximas elecciones, el sistema electoral no puede ser cuestionado por nadie que tenga representatividad institucional. Dicho esto, existen muchos proyectos para reformar las PASO en las elecciones de este año. No creo que ningún proyecto sea mejor que otro. Todos plantean más o menos lo mismo. La necesidad de cuidar la salud de la gente, reducir los costos, y algunos plantean la necesidad de mantener las dos elecciones y otros de mantener las PASO pero hacer todo el mismo día. En ese sentido, creo que lo importante a sólo días del inicio del año electoral, no sería lógico cambiar las reglas de juego, salvo que sea por consenso absoluto de los actores, porque si se modifica por una mayoría circunstancial se estaría afectando seriamente los derechos de los otros sectores políticos con representatividad. Sería válido legalmente, pero configuraría una falta ética a la transparencia y una clara violación a los principios democráticos y republicanos de nuestra Constitución. Las reglas deberían mantenerse iguales, tal vez con cambios de fechas para salir del invierno y para achicar los tiempos entre elección y elección; cualquier otro cambio debería ser por consenso únicamente.

Opinión:

La modificación de las PASO

Por Axel Cantlon

