Efemérides del día de la fecha, 24 de Febrero

P U B L I C



DÍA DEL MECÁNICO Impulsado por Adolfo García, Secretario General del SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina) e instituido por la Secretaría de Trabajo y Previsión en el año 1947, en este día se homenajea a los mecánicos por su esfuerzo y dedicación diaria para dejar a los vehículos en condiciones para que el traslado sea seguro. Esta fecha fue elegida para conmemorar las elecciones presidenciales del año 1946, tras la denominada Década Infame, en la que fue electo presidente Juan Domingo Perón: "es en coincidencia con la jornada en que el pueblo votó por primera vez en las elecciones más limpias que se recuerdan en la Argentina, venciendo así el mecanismo del fraude patriótico utilizado por los gobiernos oligárquicos desde el golpe de 1930".



ARGENTINA SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA COPA ARTEMIO FRANCHI Sucedió en el año 1993 cuando la selección le ganó 5 a 4, desde el punto de penal, a Dinamarca. El equipo dirigido por Alfio Basile e integrado por Sergio Goycochea, Diego Simeone, Claudio Caniggia, Néstor Gorosito y Gabriel Batistuta, arribó a esta competencia después de salir campeón de la Copa América 1991; por su parte, Dinamarca había sorprendido al mundo al quedarse con la Eurocopa 1992 tras vencer a Alemania con goles de John Faxe Jensen y Kim Vilfort. El partido se disputó en el Estadio José María Minella (Mar del Plata) ante 40.000 espectadores. El marcador se abrió a los 12 minutos con un gol en contra de Néstor Craviotto y, tres minutos después, una impecable jugada de Simeone, Batistuta y Caniggia selló el empate con un gol de "El Pájaro." Esto provocó que el ganador se definiera por penales; el primero en convertir fue Lars Elstrup con un zurdazo inatajable para "Goyco", sin embargo, Diego Maradona igualó la serie con facilidad. Luego convirtieron Johnny Molby, Gabriel Batistuta, Brian SteenNielsen y Diego Simeone; con el marcador paralizado en el 3 a 3, Goycochea atajó el pelotazo de Vilfort y Alejandro Mancuso puso a la "albiceleste" en ventaja. Brian Laudrup empató y el palo le dijo que no a "Cani" dándole esperanzas a los daneses. No obstante, "Goyco" las hizo añicos al atajar el pelotazo de BjarneGoldbæk y Julio Saldaña convirtió el gol que decretó la victoria 5 a 4. Una curiosidad es que este fue el último título de Maradona con la selección. A lo largo de su carrera jugó 91 partidos, convirtió 34 goles y se consagró campeón del Mundial Juvenil de Japón 1979, el recordado Mundial México 1986 y la Copa Artemio Franchi.



"SAY IT RIGHT" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2007, el sencillo "Say it right" de Nelly Furtado destronaba a "Irreplaceable" de Beyoncé del puesto número 1 del "Billboardhot 100". Perteneciente al disco "Loose" (2006) y compuesta por la cantante canadiense junto a NateHills y Timbaland, la canción es una de las más exitosas de Furtado: "salió de repente, de la nada, y fue uno de esos momentos increíbles donde la presión te reta y de la tensión surge algo mágico".



Efemérides del día de la fecha, 24 de Febrero

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar