Los defensores Enrique Grieger, Mauricio Gauna y Rafael Martínez se suman al plantel conducido por Gastón Dearmas. También fue promovido el delantero juvenil Jeremías Villarreal. En su segunda semana de preparación para el próximo campeonato de la Primera D, Puerto Nuevo confirmó tres nuevas incorporaciones para el plantel que conduce Gastón Dearmas: los defensores Enrique Grieger, Mauricio Gauna y Rafael Martínez. Los tres son categoría 1999, por lo que no ocuparon ficha de mayor en la próxima temporada. Es un dato importante dado que, aunque todavía no fue oficializado, cada equipo solo podrá tener inscriptos a seis jugadores mayores de 23 años. Grieger hizo divisiones juveniles en Defensores de Belgrano y Juventud Unida, equipo con el que debutó en Primera hace dos años. Suele desempeñarse como lateral derech. Por su parte, Gauna pasó por las divisiones juveniles de Boca Juniors, llegando hasta Cuarta División (compartía puesto con Leonardo Balerdi). Después quedó libre y siguió su formación en Lanús. Es zurdo y habitualmente juega como segundo marcador central. En tanto, Martínez llega al Portuario después de sus experiencias en Dock Sud y Centro Español. Puede desempeñarse como lateral izquierdo y también como segundo marcador central. De esta manera, la institución del barrio Don Francisco acumula ahora cuatro refuerzos en esta preparación, dado que anteriormente había arribado el delantero paraguayo Antonio Samaniego (ex Real Pilar y Juventud Unida, entre otros). Al mismo tiempo, el cuerpo técnico que encabeza Gastón Dearmas promovió un nuevo juvenil a Primera División: el atacante Jeremías Villarreal, categoría 2004, quien se suma al volante central Manuel Jaime (2003), que ya entrena con el plantel desde la semana pasada. En contrapartida, ocho futbolistas no siguen en el Auriazul: Nazareno Gómez, Rodrigo Fleitas, Agustín Monteleone, Nicolás Menéndez, Agustín Godoy, Tomás Fumeau, Francisco Ramis y Santiago Palacio. Finalmente, en cuanto a la preparación futbolística del equipo, Puerto Nuevo ya confirmó su primer partido amistoso: será este sábado frente a Leandro N. Alem. Luego, en marzo, se medirá también frente a Roma de Escobar y Atlas.



ENRIQUE GRIEGER LLEGA AL PORTUARIO DESDE JUVENTUD UNIDA. SUELE DESEMPEÑARSE COMO LATERAL POR DERECHA.



Primera D:

Puerto Nuevo confirmó tres incorporaciones para el próximo campeonato

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar