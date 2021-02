GANÓ LANÚS Por la primera fase de la Copa Argentina, Lanús venció anoche 3-1 a Real Pilar después de irse 0-1 al entretiempo. Pero en el complemento reaccionó con goles de José Sand, Franco Orozco y Nicolás Orsini. El rival del Granate en la segunda ronda será Patronato de Paraná.



COPA LIBERTADORES En el inicio de la edición 2021, Liverpool de Uruguay le ganó 2-1 como local a Universidad Católica de Ecuador en el partido de ida de la primera ronda de la Fase Previa. Hoy continuará esta primera ronda con los encuentros Universidad César Vallejo de Perú vs Caracas de Venezuela y Royal Pari de Bolivia vs Guaraní de Paraguay. CHAMPIONS LEAGUE Por los Octavos de Final, Bayern Munich goleó 4-1 como visitante a Lazio en el partido de ida (el argentino Joaquín Correa marcó el descuento para el equipo romano). En tanto, el Atlético Madrid perdió 1-0 como local frente a Chelsea y deberá ganar en Inglaterra si quiere avanzar a Cuartos de Final. Hoy se completarán los partidos de ida de los Octavos de Final con los duelos Borussia Monchengladbach vs Manchester City y Atalanta vs Real Madrid (17.00; Fox Sports y ESPN). GOLEÓ EL LEEDS Después de dos derrotas consecutivas en la Premier League, Leeds United se recuperó ayer: venció 3-0 como local a Southampton en un partido pendiente de la 18ª fecha del campeonato inglés. Con este resultado, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa subió al 10º puesto: acumula 35 puntos, producto de 11 victorias, 2 empates y 12 derrotas. EUROPA LEAGUE Hoy se disputará el encuentro revancha de la serie Tottenham vs Wolfsberger de los 16vos de Final. En el partido de ida, el conjunto inglés, que cuenta con Erik Lamela, se impuso 4-1 en Austria. JUEGA EL BARSA En un partido pendiente de la primera fecha de La Liga de España, Barcelona recibirá hoy al Elche (15.00, ESPN). En caso de ganar, el conjunto catalán avanzará al tercer puesto y quedará a cinco unidades del líder Atlético Madrid. FLAMENGO, A UN PASO Por la 37ª y anteúltima fecha del Brasileirao, Flamengo le ganó 2-1 como local a Inter de Porto Alegre y lo desbancó del liderazgo del campeonato. Inter se había adelantado con un penal convertido por Edenilson, pero con goles del uruguayo Gonzalo de Arrascaeta y Gabriel, el elenco de Rio de Janeiro dio vuelta el juego y quedó a un paso de gritar campeón. Ahora suma 71 unidades, dos más que el conjunto de Porto Alegre. En la última fecha, Flamengo visita al San Pablo de Hernán Crespo, mientras Inter será local frente a Corinthians.

Breves: Fútbol

24 de Febrero de 2021

