Breves: Deportivas

ARRANQUE (CASI) IDEAL Los tenistas argentinos iniciaron ayer su participación en el cuadro principal del Córdoba Open (ATP 250) y el saldo fue sumamente positivo. Ganaron Federico Delbonis (6-4 y 6-4 al portugués Pedro Sousa), Francisco Cerúndolo (6-7, 6-1 y 6-4 al italiano Gianluca Mager), Tomás Etcheverry (6-3 y 7-6 al eslovaco Andrej Martin), Facundo Bagnis (6-1 y 6-4 a Nicolás Kicker), Juan Manuel Cerúndolo (7-5 y 7-6 al brasileño Thiago Seyboth Wild) y Federico Coria (6-1 y 6-4 al alemán Dominik Koepfer). Para los hermanos Cerúndolo y Etcheverry fueron sus primeros triunfos a nivel ATP. En cambio, el que no pudo torcer su difícil presente fue el campeón de la edición 2019, el local Juan Ignacio Londero (el español Albert Ramos le ganó 4-6, 6-2 y 6-2). Hoy comenzarán los Octavos de Final y habrá solo dos argentinos en acción: Federico Coria se medirá frente al ascendente Francisco Cerúndolo. Para mañana quedarán el debut de Diego Schwartzman (ante el italiano Marco Cecchinato), el duelo argentino entre Bagnis y Delbonis y las nuevas presentaciones de Juan Manuel Cerúndolo (vs el serbio Miomir Kecmanovic) y Tomás Etcheverry (vs Albert Ramos).



VOLEY: LIGA ARGENTINA En Mar del Plata continúa la Liga Argentina de Voleibol. Ayer, Ciudad de Buenos Aires derrotó 3-1 a Defensores de Banfield, mientras UVT Vóley superó 3-0 al local Once Unidos. El líder es UPCN Vóley (record 10-0) con 29 puntos, mientras Obras de San Juan (8-2) es su escolta con 23 unidades. En tanto, Ciudad de Buenos Aires es tercero con 21. Hoy sigue el certamen con los duelos Once Unidos vs Obras (SJ) y UPCN vs Paracao (Entre Ríos). WOODS: GRAVE ACCIDENTE El golfista estadounidense Tiger Woods (ganador de 15 títulos majors) sufrió este martes un grave accidente mientras conducía su auto por la zona de Los Ángeles: debió ser rescatado por los bomberos y fue trasladado inmediatamente en ambulancia a un hospital, donde fue operado por las múltiples lesiones sufridas en sus piernas. El hecho ocurrió en a las 7.12 de la mañana en Hawthorne Boulevard, en Ranchos Palos Verdes. "El vehículo (que terminó volcado a la vera del camino) sufrió daños importantes", confirmó mediante un comunicado el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, que agregó, además, que el golfista se encontraba solo y debieron sacarlo del coche mediante pinzas hidráulicas. PAU GASOL, DE REGRESO El pivote Pau Gasol (40 años), uno de los mejores basquetbolistas de la historia de España, confirmó su regreso al Barcelona FC, club que lo vio surgir 22 años atrás. Su incorporación potenciará al conjunto catalán, gran protagonista de la Liga Endesa y la Euroliga. Y, además, le dará rodaje a Gasol (ganador de dos anillos de la NBA) para tratar de ganarse un lugar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.

Breves: Deportivas

24 de Febrero de 2021

