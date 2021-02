En 2020, el piloto campanense Ignacio López festejó otro título en el Campeonato Metropolitano de ProKart. Pero no se conforma: ya espera por el inicio de la nueva temporada. En el primer piso de su confortable casa, en Rawson al 100, se encuentra Ignacio López junto a ese compañero al que tanto tiempo le brindó durante la cuarentena: el simulador. Pero ante la propuesta de la charla periodística, el joven piloto de nuestra ciudad decide darle un descanso. -¿No cansa estar tanto tiempo allí arriba? -Para nada, es una manera de intentar hacer lo que a uno tanto le gusta y la verdad es que se me pasan las horas en forma rápida. Además, también es una manera de entrenar cuando no vas al kartódromo, -En lo deportivo venís de un muy buen año. -Sí, es cierto. Ganamos el título de mi clase (General 135cc) del Campeonato Metropolitano de ProKart Argentina. En 2019 ya había ganado también, pero en otra clase (Junior 135cc). Por mi edad debía cambiar de clase y estábamos muy motivados. Estoy contento con lo que ya logré. -Pero, además, vos arrancaste en otro campeonato ese año. -Eso pasó cuando comenzó la Copa RF, donde mi viejo atiende algunos pilotos. Para no quedarme parado utilicé esa fecha y llegamos al final peleando el campeonato en la categoría Senior. -¿Y qué pasó? -Veníamos haciendo un buen fin de semana de carrera, con el objetivo de ganar ese campeonato y no lo pudimos conseguir por solo 400 gramos a la hora de pesar. De no creer. Estaba enojado, molesto, pero a los reglamentos hay que respetarlos dice mi padre y ahí tiene razón. Me quedé con el gran funcionamiento del auto y que hicimos lo que teníamos que hacer. -Retomando el campeonato 2020 de ProKart, ¿cuál fue el secreto para ganarlo? -Al tener un karting llegador sumábamos siempre. Eso fue importante. Además, el hecho de ganar potenció nuestro trabajo y se fue dando de esa manera. -¿Cómo sigue el tema de tener a tu padre como jefe de equipo? ¿A quién de los dos le hacés más caso? -No sé expresarlo con las palabras justa o exactas, porque él siempre quiere lo mejor para mí. Pero, a veces, se me enoja y me entra la duda respecto a quién me está hablando: si el jefe de equipo o mi viejo, jajaja… Igual, lo único que tengo siempre son palabras de agradecimiento, tengo muy claro que para que yo corra él debe estar siempre. Es un gran padre. -¿Cómo creés que seguirán las carreras a partir de ahora? -Hay que estar muy atentos a los protocolos y entiendo que seguiremos sin público, con poca gente en los equipos. Pero ya me acostumbré. Es más: ya espero lo que viene, que comience la nueva temporada. El otro tema que está muy presente y hablamos con mi viejo es cuántos estarán ahora con la posibilidad de no solo arrancar, sino después de darle continuidad al campeonato. Parece que va a comenzar una nueva etapa en todo el automovilismo.



“AL TENER UN KARTING LLEGADOR SUMÁBAMOS SIEMPRE. ESO FUE IMPORTANTE", SEÑALÓ NACHO RESPECTO A SU ÚLTIMO TÍTULO.





IGNACIO LOPEZ SE CONSAGRÓ EN LA CATEGORÍA GENERAL 135CC DE PROKART.



Karting:

Ignacio López; "Estoy contento con lo que logré"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar