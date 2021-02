P U B L I C



IMPUTADOS El fiscal federal Carlos Stornelli pidió la apertura de una investigación sobre el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Salud, Fernán Quirós, tras haber sido denunciados por la firma de un convenio con instituciones privadas encargadas de ejecutar el plan de vacunación de la Ciudad, donde se habrían otorgando privilegios en la entrega de las mismas. Fue una denuncia hecha por la abogada Natalia Salvo, quien acusó que el Gobierno de la Ciudad entregó vacunas a favor de los privados y/o de carácter social, sin verificar su destino, sumado a que "tuvo por finalidad garantizar la vacunación de personas que no se encuentran comprendidas en los grupos prioritarios que establece el Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina, aprobado por Resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación y en franca colisión con lo establecido por la ley 27491".



POR PEDIDO El director del Hospital Posadas, Alberto Maceira, reveló en su declaración ante la Justicia que se sintió incómodo por el pedido para que vacunar a personas en el Ministerio de Salud, pero afirmó que no tenía "margen para desobedecer" la orden de Ginés González García. Según su testimonio ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano, Maceira expresó que le generó una "molestia grande" la solicitud del Gobierno. "Lo primero que me pasaba era enojarme, me generó una molestia muy grande sobre todo por el esfuerzo realizado. Estoy muy enojado", afirmó el director del Hospital Posadas. En su declaración testimonial, tras jurar decir la verdad, Maceira admitió haber ido al Ministerio de Salud a aplicar vacunas a pedido del secretario privado de Ginés González García, Marcelo Guille. Específicamente sobre la vacunación del periodista Horacio Verbistky, el director del hospital dijo que al saber de quién se trataba pensó que le "iba a generar un conflicto con el personal". FEMICIDIO EN PLENA CALLE Una joven de 20 años fue asesinada a puñaladas en las últimas horas en pleno centro de la ciudad turística de Villa La Angostura y por el hecho, su ex pareja quedó hospitalizada y detenida. La víctima fue identificada como Guadalupe Curual, ex pareja de Bautista Quintriqueo, a quien había denunciado al menos en tres oportunidades por amenazas de muerte en un contexto de violencia de género. El femicida, que se autolesionó tras el crimen, quedó internado en el hospital local con custodia policial y a la espera de ser dado de alta para recibir la imputación del Ministerio Público Fiscal de Neuquén. El hecho ocurrió este martes por la noche, alrededor de las 21:30, cuando la víctima fue perseguida por varias cuadras por la avenida Los Arrayanes por Quintriqueo, de 32 años, en una desesperante escena para los ocasionales testigos. En un momento, la joven fue alcanzada por su ex pareja, quien la atacó con un cuchillo. NUEVO PRESIDENTE El directorio de YPF resolvió designar a Pablo González como presidente de la petrolera, según informó la empresa en un comunicado oficial. El reemplazo de Guillermo Nielsen tiene 52 años, es abogado y escribano de la Universidad Nacional de La Plata y tiene una Diplomatura en Derecho de Hidrocarburos de la Universidad Austral. Según destacó la compañía, tiene una "extensa trayectoria en el sector público nacional y provincial". El ejecutivo fue director de Distrigas SA y Gerente de Asuntos Legales de Servicios Públicos Sociedad del Estado en la provincia y se desempeñó como jefe de Gabinete de Ministros en Santa Cruz, ministro de Gobierno, diputado provincial y senador nacional. A su vez, en 2015, fue electo como vicegobernador de la provincia.

Breves: Noticias de Actualidad

25 de Febrero de 2021

