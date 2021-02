P U B L I C



La Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo, recorrió distintos establecimientos educativos y denunció la falta de intervención por parte del Municipio, con los recursos destinados a tal fin. "El aumento en las tasas municipales no se ha visto reflejado en mejoras o el mantenimiento mínimo de las escuelas. Debemos preguntarnos qué hicieron el Intendente y su hermana con ese dinero" afirmó la edil. Distintos llamados por parte de vecinos y autoridades escolares motivaron una serie de recorridas por diferentes centros educativos y establecimientos escolares por parte de la Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo, quien señaló que "las únicas obras y trabajos que hemos visto son los realizados por el Gobierno Provincial". En este sentido, la edil recordó que "el aumento de tasas impuesto por el Ejecutivo bien pudo haber impactado en mejoras en el mantenimiento de los edificios escolares. El 40% de los recursos educativos son destinados al Fondo Educativo, pero pareciera que han sido desperdiciados. No le estamos pidiendo grandes obras de infraestructura, sólo el corte de pasto, o trabajos menores. Se ha visto tal desidia en la escuela 3, y en otras instituciones donde además falta el bacheo y la reparación del asfalto destruido que afecta los circuitos de tránsito de quienes llevan a sus hijos e hijas a clases, como ocurre en el jardín del B° Lubo". Por último, Carrizo dijo que "a días de empezar las clases, el Fondo Educativo local brilla por su ausencia. No se ha visto ningún mejoramiento. Desde el Municipio pregonaron el reinicio de clases, pero no ayudaron a las escuelas. Abella y la Secretaria responsable del área educativa usaron fondos discrecionales, sin darle una mínima ayuda a los vecinos ni cooperar con la vuelta a las aulas. El aumento en las tasas municipales no se ha visto reflejado en mejoras o el mantenimiento mínimo de las escuelas. Debemos preguntarnos qué hicieron el Intendente y su hermana con ese dinero" concluyó.

