P U B L I C







Gustavo Parravicini

Hace meses venimos proponiendo el turismo de cercanía como una alternativa a la matriz productiva de la Ciudad, pero es una tarea que requiere planificación y trabajo. No basta con unas fotos y algunas notas carentes de profundidad en los medios, por ello desde el Frente Grande Campana queremos reflexionar en torno al beneficio que seria para nuestros vecinos y vecinas que la ciudad impulse nuevos sectores de crecimiento, como lo es el turismo. La sociedad se encuentra en constantes cambios. Si bien la Pandemia ha generado cambios es nuestras vidas, y los seguirá realizando, el trabajo, la rutina, los horarios, nos determinan un ritmo de vida que incitan a aquellos que pueden por su situación económica y social, a escapar a buscar espacios de recreación de relajación. Buscan permanentemente mejorar su calidad de vida y salir de una realidad cada vez más agobiante, para poder disfrutar de las cosas simples de la vida. Es donde el turismo y el de cercanía en particular toman valor, como la posibilidad para evadir nuestras problemáticas cotidianas, convirtiéndose en algo indispensable para sentirnos mejor. Esta actividad no solo beneficia a las personas que la realizan, sino también, a la población local que da a conocer sus productos, artesanías o manufacturas, lo que le genera una fuente de ingresos suplementarios y así un desarrollo económico. El turismo puede ser un factor de desarrollo sostenible de una región. Podemos decir que es el motor de la economía de aquellos lugares que, sin su existencia, quedarían olvidados en el tiempo. A su vez, ayuda a desalentar la emigración a la ciudad, mejorar las condiciones de vida y revalorizar tradiciones y patrimonios culturales, cuya finalidad es construir a la conservación de la identidad y al fortalecimiento del arraigo de los pobladores. Hoy en día muchas personas eligen a la hora de vacacionar el descanso rodeado de la naturaleza y la tranquilidad que ofrecen los pueblos de campo, lejos de la rutina. Esto constituye para ciertos pueblos un incentivo para su economía; la posibilidad de dar a conocer sus atractivos, y en algunos casos, de revivir la vida de años pasados. Dos o tres horas o 150 km. kilómetros son los que separan nuestra ciudad y el territorio de Islas y otros por ejemplo Parque Nacional "Ciervo de los Pantanos" zonas rurales de Capital Federal y el AMBA. Para que el Turismo se transforme en una verdadera actividad económica que distribuya beneficios en una sociedad afectada por la economía que nos dejó el Macrismo (desindustrialización más futuros desarrollos tecnológicos que achicaran la utilización de mano de obra) y la Pandemia, es necesario poner en valor el Municipio como agente de Cambio y de inclusión social, premisas que no están presentes en ninguna de las operaciones mediáticas del oficialismo local, tampoco en su galería de fotos. El vínculo del Estado Municipal y la comunidad rural y de Islas a través de herramientas concretas de Desarrollo como lo son: la conectividad, existencia de folletería, participación en Ferias y eventos, financiamiento al sector, Capacitación de Recursos Humanos nos permitiría sumergirnos en la naturaleza autóctona de esos territorios y conectaría al turista con una realidad pasada, brindando la posibilidad de recrearse al aire libre en contacto pleno con la naturaleza; revivir el pasado a y a través de lugares y/u objetos que tienen su propia historia, basada en una historia que hoy se desconoce por el Estado local y que por consiguiente no puede poner en valor para generar un desarrollo endógeno, independiente de la gran industria donde las decisiones se toman en otro lado, pero cuyo impacto se siente aquí entre nuestros vecinxs. Es en este marco, donde el Frente Grande de Campana le propone a la Gestión Abella analizar variables y viabilidades en pos de elaborar un programa de turismo rural sustentable, que incluye, entre otras acciones un encuentro cultural comunitario, en donde la población local participe de diferentes actividades organizativas del sector. Estas acciones promoverán la integración y fortalecerán el arraigo de los pobladores, para que no abandonen su territorio y generen iniciativas con el objetivo de revertir el aislamiento y posterior desmembramiento de la comunidad. Acciones que no concuerdan con juntar cinco Jóvenes de la sección islas y enseñarles a hacer Curriculm Vitae con el único objeto de que migren de las islas y vengan a engrosar los cordones de pobreza de la ciudad, tirando por la borda todos los saberes y conocimiento que su cultura de Isleños les aporto, tan válida y rica como cualquier otra a la hora de obtener una vida digna de ser vivida. No solo no planifican si no que Improvisan con la vida de nuestros jóvenes donde les roban presente y futuro.

Opinión:

En constante improvisación

Por Gustavo Parravicini

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar