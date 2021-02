IOMA modifica el Programa SER y agiliza el acceso a los anticonceptivos

A partir de ahora, las mujeres y las personas gestantes de hasta 50 años podrán conseguir los anticonceptivos orales presentando en la farmacia la receta que obtengan tras la consulta médica. El Directorio de IOMA aprobó en su última reunión modificaciones al Programa SER (Salud Sexual y Reproductiva) con el propósito de facilitar el acceso a los anticonceptivos orales (ACO) y avanzar en la implementación definitiva para su prescripción por los 13 envases mediante la receta electrónica. Con la presencia de las vocales Patricia Wilde (UPCN); Paula Espiño (SUTEBA), el vocal Giglio Prado (Ejecutivo), el presidente de IOMA, Homero Giles y su vicepresidente Leonardo Verna, se aprobó a propuesta de la Unidad de Prevención y Promoción de la Salud, dependiente de la Dirección General de Prestaciones las modificaciones al programa SER con el fin de "garantizar la accesibilidad a los anticonceptivos orales (ACO) para las mujeres y personas gestantes modificando los requisitos de tramitación". En el expediente se destaca que "Dicha modificación no impide la continuidad del objetivo fundamental del Programa de acceso a la información sobre la Salud Sexual y Reproductiva con continuidad del trabajo en prevención de las Enfermedades de Transmisión Sexual y Detección Precoz de las patologías oncológicas prevalentes: cáncer de mama y de cuello uterino". Lo que se modifica es "el mecanismo de acceso" para las mujeres y personas gestantes "a los Anticonceptivos Orales realizándose la misma con la presentación de la receta en la farmacia obteniendo la combinación indicada por su médica o médico y dando cumplimiento al acceso según establecido por la ley nacional". De este modo, a través de una iniciativa de la Unidad de Prevención y Promoción de la Salud, la gestión de Homero Giles modificó los requisitos para tramitar la cobertura de los ACO. A partir de ahora, las mujeres y las personas gestantes de hasta 50 años podrán conseguir los anticonceptivos orales presentando en la farmacia la receta que obtengan tras la consulta médica, con la combinación que allí se especifique y sin otros requisitos. La obra social promueve la prescripción del ACO a través del Recetario Electrónico, para que con la sola indicación del tiempo de consumo del mismo la afiliada acceda a los 13 envases con cobertura anual, lo que resolvería y garantizaría la continuidad del tratamiento sin restricción alguna, para prevenir el embarazo no deseado durante dicho período. Este mecanismo no impedirá de ningún modo la realización de los estudios de control indicados por su médica o médico en el tiempo que ella o él determine, en función del caso particular de la paciente o a pedido suyo. La receta con provisión anual podrá renovarse automáticamente con una nueva consulta, si así lo deciden el o la profesional, junto con la afiliada. Esta situación no inhabilita de modo alguno la indicación del ACO por un período de tiempo menor, si la paciente así lo requiere o por causa médica particular, así como tampoco la posibilidad de que la receta electrónica conviva con la de papel en los primeros meses, mientras se capacita a las y los profesionales bonaerenses, inicialmente a través de las Sociedades Científicas de Ginecología y Medicina general/Familiar. Por otro lado, la implementación de la Receta electrónica garantiza el acceso a un formulario que mantiene actualizada la información del Padrón del Programa SER y permite el contacto del equipo con las afiliadas, para acercarles información de promoción y educación de salud sexual y reproductiva, que también se vehiculiza a través del trabajo conjunto con los Agentes Sanitarios de IOMA.

IOMA modifica el Programa SER y agiliza el acceso a los anticonceptivos

