Ignacio López; ”Estoy contento con lo que logré”

El Pique de la Semana - 25 de Febrero 2021

Por Luis María Bruno Semanario del Pescador: Radiofónicas:

Esquina Corrientes: Desde la hermosa Esquina provincia de Corrientes me escribe el querido amigo Jorge Baldi y me dice que: "Hola Luis María como estas, acá nosotros en Esquina todo bien respirando un aire mucho más tranquilo desde el momento que estamos teniendo trabajo, así que este fin de semana hemos trabajado y gracias a Dios el pique ha mejorado cien por ciento. En cuanto a la pesca de dorados, pacú y surubíes, están saliendo por cantidades y de buen porte, así que gracias a Dios hemos trabajado bien. Bueno querido Luis María seguiremos trabajando y seguiremos en contacto te mando un gran abrazo". Río de la Plata Zona Sur: Desde el Sur del Río de la Plata el amigo y colaborador Emir Ricciardi me informa el estado del pique por esa zona de esta manera: "Hola Luis María y amigos del Semanario del Pescador, soy Emir Ricciardi para comentarte muy brevemente lo acontecido durante esta semana en nuestra querida región de Punta Lara y de Berisso. Lo primero que tenemos que señalar Luis que como todos sabemos las condiciones climáticas no han sido favorables, ha habido muy pero muy poca presencia de pescadores en los diferentes espigones en nuestra querida región. En cuanto a la pesca, en sí mismo tenemos que decir que en líneas generales no ha sido buena, en los cajones de ambos clubes tanto el Club Municipalizado, como el Club o Río de la Plata, en el propio cajón se siguen extrayendo algunas carpas. No ha sido una gran semana en cuanto a esta especie, salieron pocas, hemos tenido algunas bajantes importantes en el río y otras crecidas importantes, por momentos bajaba muy rápido y por momentos crecía como en estas últimas semanas con viento del sur, sudeste que están soplando, salieron carpas de tres a cuatro kilos de peso, no muchas y con masa. En cuanto a la boga, totalmente inestable, la pesca de la boga no mejora en estos espigones, han salido alguna que otra entre los setecientos gramos y el kilo de peso no más de eso, con salamín y con maíz remojado en vainillin y cebando mucho la región de pesca. En cuanto a la variedad de piel en el horario de diurno mejoró algo gracias a Dios, salieron algunos pati, bagres blancos y amarillos, porteñitos de mediana calidad y chicos. Lo más destacado ha sido en los propios morros en cuanto al dorado, el dorado sigue comiendo abajo en la modalidad de fondo, dorados de tres kilos, tres kilos doscientos de pesos, que los están extrayendo con filet de sábalo, bagre blanco, bagre amarillo o porteñito. En lo que respecta al muelle del Club Universitario, la pesca aquí lo más destacado fue la pesca de doradosen la modalidad de fondo, muy buen dorado de tres kilos, tres kilos trescientos, tres kilos cuatrocientos, con filet de sábalo y el propio bagrecito amarillo extraído en la modalidad de fondo con lombriz, aquí no se extrajeron ni carpas, ni bogas. Con respecto a la lisa te tengo que manifestar que tanto en los clubes, como en este Club Universitario no se ven, es decir se ven saltar a lo lejos pero no se extraen, la lisa no ha entrado al cajón de pesca y tampoco está comiendo a río abierto. La lisa la están extrayendo en los canales internos entre la Isla río Santiago y la propia Isla Paulino, en los canales internos en el arroyo la Fama ahí en propulsora, en la zona donde le dicen el restaurant el catorce de la Isla Río Santiago, ahí está comiendo la lisa, la están extrayendo con lombriz con línea de dos anzuelos y con línea volcadura mándale, es lisa de muy buen porte. En cuanto a Berisso más precisamente en las escolleras de la Isla Paulino, salen carpas de gran peso con masa, salieron también algunas bogas sin ser descollante la pesca, salieron algunas no muchas entre el kilo doscientos al kilo setecientos, con maíz cebando mucho en la región de pesca y también con salamín. Lo más destacado fue en el propio morro tirando hacia los palos de los malecones salieron dorados, pero el dorado está comiendo a fondo hace rato que come abajo, los que están extrayendo con filet de sábalo, bagre blanco, bagre amarillo y el propio porteño. Bueno eso es todo desde aquí Luís María, Emir Ricciardi para el Semanario del Pescador". Berisso Río de la Plata: También desde esta zona pero de embarcado el amigo y guía de pesca Fernando Sánchez me envía el siguiente informe semanal. "Hola Luis María y seguidores del Semanario del Pescador les acerco como todas las semanas el estado del pique en Berisso. El clima nos sigue jugando una mala pasada y junto a los pronósticos que no pegan una y cuando anuncian lluvias hay sol todo el día y los vientos muchas veces son casi el doble de lo pronosticado haciendo que sea casi imposible hacer previsible una salida de pesca. Hay que tener suerte de estar en el momento justo en que la Boga está comiendo, y esto puede cambiar rápidamente sin razón alguna. El pescado está porque se lo ve lomear en superficie y además cuando se decide a tomar la carnada se capturan Bogas de hasta de 4 kilos o más. Como siempre recomendamos, los equipos a utilizar son los de bait o spinning con reeles cargados con nylon o multi de acuerdo a la elección de cada pescador. Las carnadas más rendidoras son el maíz remojado con y sin saborizante, daditos de salamín y diferentes tipos de pasta que tendremos que ir rotando para ver cuál toma mejor ese día. Las grandes carpas también se hacen presentes en casi todas las jornadas exigiendo a pescadores y equipos al máximo. Solo me queda invitarlos a disfrutar de esta deportiva especie a solo 60 km de CABA con acceso total por asfalto y con los excelentes servicios de la Guardería Náutica Marinas del Sur. Gran abrazo Luis María. Fernando Sánchez guía de pesca habilitado en Berisso". Concordia –Entre Ríos: Desde Concordia Cacho Toller guía de pesca y amigo de la zona, me informa esta semana que: "Hola Luis María muy buena noche para vos y para todos los seguidores, Cacho Toller desde Concordia Entre Ríos, bueno Luis gracias a Dios después de tantas malas están viniendo las buenas, gracias a Dios estamos pescando muy bien dorados, se está pescando con carnada y con señuelo, el río está en buena altura hoy la verdad que fue un día que hace mucho tiempo no metíamos una pesca como la de hoy con señuelo, porque era insoportable el viento sur que había, la verdad que muy lindos dorados y muchos piques en el día, así que los amigos pescadores que quieran venir que se vayan apurando porque hay mucho dorado. Les dejo un gran saludo para todos". Concepción del Uruguay – Entre Ríos: "Hola Luis María muy buenas noches y un gran saludo para todos los seguidores del Semanario del Pescador te comento que el río de a poquito empezó a normalizarse digamos a los niveles anteriores, está en dos metros próximamente, el agua si bien no está clara pero bueno mejoró un poquito, está un poquito más clara y en cuanto a la pesca bueno algo mejor también. Empezaron a salir algunas boguitas, algunos dorados, pero todo chico, te diría que no superan los dos kilos y como siempre aparece alguna sorpresa pero la mayoría de ejemplares tanto bogas como dorados no superan los dos kilos. Pero por lo menos de a poquito empezó a recuperarse tanto el río como la pesca, esperemos que no vengan otros picos de creciente del río, por ahora por lo que estuve mirando esta todo normal, los puertos arriba ya están en sus niveles normales, así que creería que este fin de semana que viene o la semana que viene ya va ir mejorando de a poquito, tanto el río como la pesca. Bueno Luis María te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto". La Paz – Entre Ríos: Desde la pintoresca localidad de La Paz me escribe Víctor Flores guía calificado de pesca en la zona y me hace llegar el siguiente informe: "Hola Luis María este es un informe de La Paz Entre Ríos, Víctor Flores para informarles algo de los datos del pique del fin de semana, el río medio no se comportó muy bien porque debido a la crecida está saliendo el agua podrida de las lagunas, que estaban muy bajas y se pudrió todo el pasto ahí, entonces ahora con la crecidita que pegó está saliendo todo esa agua podrida de las lagunas y medio nos dificulta el pique pero algunos dorados lindos salieron también y sobre todo lo que hay mucha es la variada, hay mucho pati, armados grandes pero hay que buscarlo con la carnada para ellos, porque también tenemos problemas con la morena que no se consigue y si conseguís una docena es a precio de oro. Se murió mucha morena a causa de la gran bajante, las lagunas quedaron playas y con los grandes calores que hizo se murió por la alta temperatura y por eso el agua está podrida también. Bueno estamos consiguiendo y estamos pescando con anguila y cascarudo, el cascarudo está dando bastante buen resultado, pero creo que ya esta semana todo se va a normalizar porque ya superamos los cuatro metro cincuenta de altura, llegando a la normalidad de la altura del río en La Paz. Bueno espero que les sirva el informe, el agua se viene aclarando de a poco a lo que el río no está subiendo bruscamente, así que va a estar lindo para los artificiales y para pescar al golpe. Cualquier cosa puede ver en mi página todos los datos del pique, cómo son las cabañas y las lanchas que tenemos, también los teléfonos y un formulario de contacto. Un abrazo grandote y que pasen una muy linda semana". Lagunas La Picasa y La Soraida: El amigo y colaborador Eduardo Gambini me informa sobre estas lagunas de su zona de influencia: "Hola Luis María cómo andas, bueno un saludo para vos y para todos los amigos pescadores seguidores del Semanario del Pescador. Como siempre Eduardo Gambini del sur de Santa Fe para darte un poquito la información ya arrancando casi una nueva temporada de pejerrey, te comento que a partir del 1º de marzo arrancaría la temporada de manera digamos oficial en lo que es laguna la Picasa pesquero el amanecer en San Gregorio, ya los chicos tienen todo listo, la bajada de lanchas preparada e hicieron una nueva bajada espectacular realmente, todo un muelle de embarque muy lindo, así que bueno para que vayan los fanáticos del peje agendando ya una de las lagunas que posiblemente pueda ser una de las vedettes de la temporada. Con respecto a la laguna La Soraida pesquero Luís Rovea, también estuvieron realizando algunas pruebas algunos guías y algunos aficionados que han concurrido y bueno realmente el pescado que está saliendo es muy lindo, de buen tamaño, solamente que debido a las altas temperaturas y alta temperatura también del agua se está pescando en las primeras horas de la mañana, hay que entrar bien temprano y se pesca hasta las diez y media, once y después es como que el pique desaparece, pero bueno esto es cuestión de esperar unos días ya te digo quince a veinte días, los primeros días de marzo ya calculo que al acortarse los días, al bajar la temperatura ambiente y la temperatura de la laguna el peje va a empezar a picar con más energía y durante todo el día. En nuestro programa televisivo Nº 868 de esta semana te mostramos la segunda parte de nuestra jornada de pesca a las bogas y variada en general en aguas del Paraná Bravo, además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20:00 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.



Dorados en Concordia es el momento justo para visitar la zona de pesca.



