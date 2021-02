Breves: Deportivas

DOS EN CUARTOS Luego de imponerse en duelo de compatriotas, Facundo Bagnis y Federico Coria avanzaron a los Cuartos de Final del Córdoba Open (ATP 250). El rosarino superó 6-4 y 7-5 al azuleño Federico Delbonis, mientras Coria eliminó a Francisco Cerúndolo al derrotarlo por 1-6, 6-2 y 6-4. Por los Octavos de Final hoy se presentarán otros tres argentinos: debutará en el certamen Diego Schwartzman (primer preclasificado), quien se medirá con el italiano Marco Cecchinato; Juan Manuel Cerúndolo enfrentará al serbio Miomir Kecmanovic (quien está siendo asesorado por David Nalbandian); y el platense Tomás Etcheverry chocará contra el español Albert Ramos-Viñolas.



VICTORIA DE DENVER Con un buen aporte de Facundo Campazzo, Denver Nuggets volvió al triunfo al superar 111-106 a Portland Trail Blazers en una nueva jornada de la NBA. El base cordobés solo convirtió 3 puntos (1/4 en triples), pero brindó 6 asistencias, tomó 3 rebotes y robó 2 balones en 27 minutos de juego. Además, se destacó nuevamente en defensa ante una estrella como Damian Lillard. Las grandes figuras de los Nuggets fueron el serbio Nikola Jokic (41 puntos) y el canadiense Jamal Murray (24). El próximo encuentro de Denver será esta noche frente a Washington Wizards. LA SALUD DE TIGER Después del impactante accidente automovilístico que protagonizó el martes, ayer se conocieron detalles del estado del golfista Tiger Woods. "Sufrió importantes lesiones ortopédicas en la extremidad inferior derecha, que fueron tratadas durante la cirugía. Sufrió fracturas abiertas conminutas tanto en la parte alta como baja de su tibia y huesos del peroné, que fueron estabilizadas gracias a la inserción de una vara. Y en el tobillo se aplicaron tornillos y pasadores", explicó Anish Mahajan, Director Médico del Centro Harbor- UCLA en un comunicado difundido a través de la cuenta de Twitter del golfista estadounidense. Además, se detalló que el ganador de 15 títulos majors se encuentra "despierto, consciente y recuperándose en su habitación". TOP RACE: DEFINICIÓN Este fin de semana, el circuito número 8 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires será el escenario de la definición del campeonato 2020 del Top Race. El líder es Matías Rossi (Toyota Camry), aunque también llegan con chances Franco Girolami (Mercedes) y Diego Azar (Mercedes).El Gran Premio Coronación, que tendrá habilitado el ingreso de espectadores, se dividirá en dos carreras (cada una otorga 25 puntos al ganador). PUMAS SEVEN El Seleccionado Argentino de Seven (rugby de 7) dio un paso importante en su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio al adjudicarse de manera invicta el Madrid Rugby 7s International Tournament, un certamen de exhibición auspiciado por la World Rugby que tuvo como principal fin alistar a los equipos para la gran cita. En la definición, los Pumas 7s derrotaron 21-14 a Kenia, uno de los equipos que ya tienen asegurado el boleto a Japón. Un try de Rodrigo Etchart a un minuto del final les dio el título a los dirigidos por Santiago Gómez Cora.

Breves: Deportivas

25 de Febrero de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar