El domingo tendrá una doble jornada de la Copa de la Liga. Luego llegará el turno de Boca en la Copa Argentina y de River Plate y Racing Club en la Supercopa Argentina. A través de Radio City Campana (FM 91.7 Mhz), la transmisión "Fútbol con Estilo" tiene preparada una nutrida agenda deportiva para los próximos días, con transmisiones que abarcarán diferentes competencias. El domingo tendrá una doble jornada en el marco de la tercera fecha de la Copa 2021 de la Liga Profesional: a las 16 horas comenzará la previa de Platense vs River Plate en el Estadio Ciudad de Vicente López; y luego, la transmisión retomará el aire a partir de las 20 horas para la previa de Boca Juniors vs Sarmiento de Junín. Así, "Fútbol con Estilo" cubrirá los duelos de los dos "grandes" del fútbol argentino frente a los dos equipos que recientemente ascendieron desde la Primera Nacional. En tanto, el miércoles estará con el debut del Xeneize en la Copa Argentina ante Claypole. Mientras el jueves será el turno de la definición de la Supercopa Argentina que disputarán River Plate y Racing Club. "Lamentablemente, la emisora no puede transmitir los partidos amistosos que está disputando Villa Dálmine por decisión del entrenador Felipe De La Riva", aclararon en el marco de la habitual cobertura que "Fútbol con Estilo" hace de la actualidad Violeta. Como es habitual, los partidos tendrán el relato de Ricardo Stecconi y contarán también con la participación de Oscar Scotton, Humberto Salvo, Juan José Meneses y "el VAR de Fútbol con Estilo", a cargo de Carlos Cartier, quien analiza las jugadas dudosas de cada partido.

LAS TRANSMISIONES SON LIDERADAS POR RICARDO STECCONI.



Radiofónicas:

Nutrida agenda de "Fútbol con Estilo"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar