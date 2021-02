MONTIEL, CON MONONUCLEOSIS El defensor Gonzalo Montiel fue diagnosticado con mononucleosis, por lo que será baja por, al menos, dos semanas. De esta manera, River perderá al lateral derecho para la final de la Supercopa Argentina (enfrenta a Racing el próximo jueves) y también para el Superclásico de la Copa 2021 de la Liga Profesional. Al mismo tiempo también quedó en duda la participación de Montiel en los próximos compromisos de la Selección Argentina (enfrenta a Uruguay y Brasil el 26 y 30 de marzo por las Eliminatorias).



DOBLETE DE MESSI En un partido pendiente de la primera fecha de La Liga de España, Barcelona derrotó 3-0 como local a Elche con un doblete de Lionel Messi, quien llegó a 18 conquistas en el campeonato y supera por dos al uruguayo Luis Suárez en la tabla de goleadores. En tanto, el conjunto catalán alcanzó los 50 puntos y recuperó el tercer puesto, ubicándose ahora a cinco del líder Atlético Madrid (suma 55 y tiene todavía un encuentro pendiente). COPA ARGENTINA Por la primera ronda, Huracán se medirá esta tarde frente a Estudiantes de San Luis (17.10 horas; TyC Sports). El ganador de este duelo chocará en segunda fase contra Villa San Carlos, que el último domingo eliminó a Atlanta en definición por penales. CIERRE CON DERROTA La Selección Argentina Femenina perdió ayer 6-0 frente a Estados Unidos en su tercera y última presentación de la "She Believes Cup" que se desarrolló en Orlando. El conjunto dirigido por Carlos Borrello había caído también en sus primeros dos partidos: 4-1 con Brasil y 1-0 con Canadá. CHAMPIONS LEAGUE Ayer concluyeron los partidos de ida de los Octavos de Final con dos victorias visitantes: Manchester City (Sergio Agüero ingresó en el ST) le ganó 2-0 a Borussia Monchengladbach y alcanzó su 19º triunfo consecutivo; mientras Real Madrid obtuvo un valioso 1-0 sobre Atalanta (Cristian Romero fue titular) en Italia. Las revanchas comenzarán la segunda semana de marzo. EUROPA LEAGUE Con Erik Lamela como titular, Tottenham goleó ayer 4-0 como local a Wolfsberger de Austria y cerró con un 8-1 a su favor la serie de 16vos de Final. Así, el equipo inglés se convirtió en el primer clasificado a los Octavos de Final de la segunda competencia europea. Hoy se definirán las restantes 15 series: Arsenal vs Benfica (1-1 en la ida), Rangers vs Royal Antwerp (4-3), Villarreal vs Salzburgo (2-0), Hoffenheim vs Molde (3-3), Napoli vs Granada (0-2), Shakthtar vs Maccabi Tel Aviv (2-0), Ajax vs Lille (2-1), Brujas vs Dinamo Kiev (1-1), Manchester United vs Real Sociedad (4-0), Milan vs Estrella Roja (2-2), Roma vs Sporting Braga (2-0), Dinamo Zagreb vs Krasnodar (3-2), Bayern Leverkusen vs Young Boys (3-4), PSV Edinhoven vs Olympiakos (2-4) y Leicester vs Slavia Praga (0-0). BRASILEIRAO: SE DEFINE Este jueves se definirá al campeón del Brasileirao: por la última fecha, Flamengo (71 puntos) visita a San Pablo, mientras Inter de Porto Alegre (69) será local frente a Corinthians. Ambos partidos se jugarán desde las 21.30 (hora argentina).

Breves: Fútbol

25 de Febrero de 2021

