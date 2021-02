Honda presentó ayer una nueva motocicleta fabricada en Campana

NOTICIA RELACIONADA: Abella destacó que la inversión de Honda genera "nuevos empleos y de calidad" Se trata de la GLH150, dirigida al público urbano y el transporte de cargas. Además anunció la localización de chasis de los modelos CB125F y Wave 110. La multinacional japonesa reafirma así su presencia como fabricante en el país, luego de haber cerrado la producción de autos. Del lanzamiento participó el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y el intendente Abella. Las buenas noticias llegan en moto, al menos para Honda, la multinacional japonesa con presencia desde hace una década en Campana, que este jueves por la mañana anunció el lanzamiento del nuevo modelo GLH150, un vehículo pensado para el público urbano y los usuarios que transportan cargas livianas. Con el lanzamiento del flamante rodado, cuya producción local demandó la inversión de 5 millones de dólares, Honda busca consolidar su posición líder en el mercado nacional y relanzarse como fabricante en el país, luego de cerrar la línea de autos en mayo de 2020. La GLH150 fue presentada como un vehículo surgido de las necesidades de la realidad COVID-19, cuando cada vez más personas ven en las motocicletas una alternativa de movilidad ágil, barata y más sustentable, al tiempo que otros encuentran en ellas su herramienta laboral o un recurso para potenciar negocios. El presidente de Honda Argentina, Saiji Saíto, se refirió al nuevo modelo como una muestra "del compromiso con el país y la producción local" de su compañía. Hoy la planta Campana fabrica seis modelos distintos y desde aquí abastece el 95 por ciento de la demanda nacional de motos de la marca. El ejecutivo aseguró que Honda pretende "fortalecer la participación en el mercado, contar con una variada oferta de productos y continuar con el liderazgo", junto al objetivo de "alcanzar una integración local cada vez más fuerte". El mercado de motocicletas viene en contracción. En 2020 se patentaron 269.934 unidades, un 17,5% menos que el año anterior y un 53,69% menos que en 2018. Sin embargo, Honda logró mantenerse como la marca más elegida superando los 60 mil patentamientos, según datos relevados por la Cámara Argentina de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM). Es por eso que la nueva apuesta de la multinacional japonesa se centra en el segmento de hasta 150 centímetros cúbicos de cilindrada, que representa el 71 de la demanda local. Víctor Pruvost, gerente comercial, planteó a la GLH150 como respuesta de Honda a los usuarios que en los últimos tiempos "han detectado a la moto como un medio de transportes que antes no contemplaban" así como aquellos que "la usan como herramienta de trabajo o para su emprendimiento". Por eso destacó "su bajo costo": el rodado sale a la venta con un precio por debajo de los 200 mil pesos, adherido al plan de financiación Mi Moto y con una mecánica simple pero eficaz que ahorra gastos de mantenimiento. Además, al tratarse de un rodado con motor de 4 tiempos, 5 velocidades y 150 centímetros cúbicos con inyección electrónica, optimiza el consumo de combustible. La Auténtica Defensa tuvo la oportunidad de probar la GLH150 en el circuito interno de la planta Campana, demostrando ser un vehículo cómodo para jornadas de varias horas de conducción, con gran maniobrabilidad y rápida respuesta al conductor. "(Este lanzamiento) "nos revitaliza y nos devuelve el entusiasmo", reconoció Pruvost, quien aseguró que Honda quiere "sumar modelos y piezas nacionales" en su planta Campana. Ayer también se anunció la localización de chasis de las CB125F y Wave 110, el modelo más vendido del país. El acto de presentación fue acompañado por el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y el intendente Sebastián Abella. El funcionario provincial celebró el plan de Honda cuando "debe ser difícil en el mundo definir una inversión tan importante" dentro del contexto actual, que calificó de "horrible". Pero Bianco sostuvo que la crisis económica vigente fue provocada por la pandemia de COVID-19 y no por el "modelo neoliberal" y las políticas de "desindustrialización" promovidas durante los cuatro años de gestiones de Cambiemos en la provincia y la Nación. En contraposición, aseveró que el gobierno de Kicillof impulsa "la generación de empleo formal, de calidad, bien pago y con capacitación permanente" así como la exportación como vía al "equilibrio macroeconómico", dando de ejemplo los casos históricos "de Japón, Corea o China". Honda ya exportar sus modelos XR250 y XR150 a Latinoamérica. Mismo destino tendrá parte de la producción de la GLH150. Por su parte, Ariel Schale, secretario de Industria y Servicios del Ministerio de Producción de Nación, lamentó "haber encontrado a Honda más debilitada de lo que la habíamos dejado" en 2015, aunque se mostró confiado en "revertir este proceso" e incluso "recuperar a Honda como terminal automotriz". "Perdimos centenares de empleos en esta planta", señaló el funcionario. Y agregó: "Traemos el compromiso de recuperar lo que perdimos y sobre eso seguir creciendo". La inversión para la fabricación GLH150 se suma a los 15 millones de dólares que la compañía japonesa puso en la planta Campana durante los últimos dos años para readecuar líneas de producción y la localización de partes. Hasta el momento esto no se ha reflejado en la creación de más empleos directos: la dotación local se mantiene en los 500 colaboradores y será suficiente para las 8 mil unidades del nuevo modelo que la empresa estima vender en 2021. "Pero todo depende de cómo se de la demanda", expresaron desde la terminal.

El presidente de Honda Motor Argentina Saiji Saíto, el intendente de campana sebastián abella, el jefe de gabinete bonaerense carlos bianco y el secretario de Industria y Servicios del Ministerio de Producción de Nación Ariel Schale.





Saiji Saíto, presidente de Honda Motor Argentina, y Carlos Bianco, ministro coordinador de la Provincia.





El intendente Abella junto al flamante modelo de Honda.





La Auténtica Defensa tuvo la oportunidad de probar la GLH150 en la pista.





La nueva moto se produce en la planta de Campana





El anuncio reafirma a Honda como el principal fabricante local de motocicletas.



Honda presentó ayer una nueva motocicleta fabricada en Campana

