Manifestación por las tres hermanitas abusadas

Familiares y allegados de las tres niñas abusadas por su hermanastro de 15 años marcharon ayer hasta la Fiscalía 2 de Sarmiento y 9 de Julio. "Pasaron 10 días de la denuncia y nadie llamó a declarar a la madre ni al padrastro", señaló una tía de las menores.

Luego de marchar por la avenida Varela, familiares y allegados de las tres hermanas abusadas por su hermanastro de 15 años se manifestaron ayer frente a la Fiscalía 2 de Sarmiento y 9 de Julio, solicitando la aprehensión de la madre y el padrastro de las tres menores con quienes convivían en una vivienda de Villanueva hasta que se radicó la denuncia por abuso.

El caso tomó trascendencia pública días atrás, cuando se realizaron varios piquetes nocturnos sobre la Ruta 6 y la Ruta 9, a la altura de San Felipe, barrio donde tienen domicilio la mayoría de los familiares paternos de las víctimas.

Las hermanas, de 10, 8 y 6 años ahora se encuentran bajo la guarda de su padre y una tía, quien en diálogo con La Auténtica Defensa relató que fue el día 14 de febrero cuando la mayor de las nenas le contó lo que les estaba sucediendo. "Automáticamente llamé a la policía y luego radiqué la denuncia en la Comisaría de la Mujer con la nena. Ella cuenta muchas cosas, escalofriantes. La madre y su pareja estaban al tanto de todo que hacía este chico que tiene 15 años", señaló.

"Hasta el día de la fecha nadie hizo nada, y ahora me avisan que recién hoy ingresó a la fiscalía la denuncia. Es decir, pasaron 10 días de la denuncia y nadie llamó a declarar a la madre ni al padrastro… andan por la calle, tranquilos, mientras que las nenas están encerradas con ataques de pánico, que están certificados. Queremos que la madre y el padrastro de las nenas vayan presos. Ellos dicen que el hijo de él, el abusador, tiene retraso madurativo. Por lo tanto, tendrían que pagar los padres por las aberraciones que cometió. Hay pruebas de que ellos le enseñaron esas cosas al chico. No puede ser que las chicas estén encerradas, no puedan ir a una plaza por miedo… y nada: queremos Justicia", concluyó entre lágrimas.

En la oportunidad, se encontraban familiares y allegados de Iván Mugas y Tomás Maidana, víctimas de homicidio, y de otros casos de abuso. "Vinimos a apoyar. El próximo 5 de marzo habrá una nueva marcha. Nos concentramos a las 9 de la mañana en el Arco las familias de todos los casos de homicidio y abusos para pedir justicia", señalaron.