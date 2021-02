Plan B por el central izquierdo Con el fixture ya sorteado y camino al inicio del Campeonato 2021 de la Primera Nacional, en Villa Dálmine se trabaja por estas horas para cerrar la conformación del plantel que conduce Felipe De la Riva. En ese sentido, lo primordial es la contratación de un marcador central izquierdo. El apuntado inicialmente fue Federico Rasmussen (29 años), quien había arreglado condiciones para sumarse al Violeta. Sin embargo, no pudo liberarse de Guillermo Brown de Puerto Madryn (equipo en el que no llegó a jugar tras su paso por el Atlante de México) y su fichaje fue desestimado esta semana a pesar que el jugador quería incorporarse al conjunto de nuestra ciudad. Ante esta situación, De la Riva y la dirigencia debieron buscar una alternativa y, si bien no trascendió el nombre, el ansiado marcador central izquierdo ya estaría acordado y se incorporaría en los próximos días a los entrenamientos. Ayer se sorteó el Campeonato 2021. El Violeta integra la Zona B, que contará con 18 equipos. Su primera salida será en la segunda fecha, cuando visite a Atlético de Rafaela. Comienza el 13 de marzo y la primera rueda culminará el primer fin de semana de julio. El Campeonato 2021 de la Primera Nacional será el octavo torneo consecutivo que Villa Dálmine dispute en la segunda categoría del fútbol argentino. Comenzará el 13 de marzo y ayer se sortearon las dos zonas en las que se dividirá y también el fixture con el que se desarrollará hasta finales de año. Así, el Violeta conoció que integrará la Zona B y que su debut será como local frente a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio de Mitre y Puccini. Y que su primera salida de este largo certamen será por la segunda fecha, cuando tenga que visitar al Atlético de Rafaela de Walter Nicolás Otta. La Zona B quedó conformada, finalmente, por 18 equipos, dado que Guillermo Brown de Puerto Madryn (el único de los 35 equipos que no tenía emparejamiento) cayó en este grupo que también integran los "metropolitanos" Brown de Adrogué, All Boys, San Telmo, Defensores de Belgrano, Almagro, Deportivo Morón, Ferro Carril Oeste, Tristán Suárez y Barracas Central; y los "indirectamente afiliados" Independiente Rivadavia, San Martín de San Juan, Santamarina de Tandil, Güemes de Santiago del Estero, Gimnasia de Jujuy e Instituto de Córdoba. De esta manera, el conjunto de nuestra ciudad tendrá ocho largos viajes a lo largo del campeonato: en la primera rueda deberá trasladarse a Rafaela, Tandil, Santiago del Estero y Jujuy, mientras en la segunda visitará Mendoza, Puerto Madryn, San Juan y Córdoba. En este aspecto, los primeros ocho compromisos de la temporada serán el tramo más benévolo del campeonato: cinco de ellos los jugará como local y en los otros tres se presentará en Rafaela, Adrogué y la Isla Maciel. La segunda mitad de la primera rueda incluye viajes a Tandil, Santiago del Estero y Jujuy, mientras el arranque de la segunda rueda será el más exigente: en las fechas 18, 20 y 22 se presentará en Mendoza, Puerto Madryn y San Juan. El Campeonato 2021 se pondrá en marcha el 13 de marzo y la primera rueda concluirá el primer fin de semana de julio, sin fechas "entre semana". En tanto, todavía resta confirmar desde cuándo se desarrollará la segunda rueda, aunque todo indica que el 10 de julio ya se estarían disputando las "revanchas". Entre el final de la primera rueda y el comienzo de la segunda, cada equipo podrá realizar dos incorporaciones para reforzar su plantel. Mientras que el último día para la entrega de la Lista de Buena Fe de cada institución para este certamen es el jueves 11 de marzo. ZONA A La otra zona de este Campeonato 2021 de la Primera Nacional contará con 17 equipos: nueve "metropolitanos" (Atlanta, Deportivo Riestra, Tigre, Nueva Chicago, Estudiantes de Buenos Aires, Almirante Brown, Temperley, Chacarita y Quilmes) y ocho del "interior" (Alvarado de Mar del Plata, Agropecuario, Estudiantes de Río Cuarto, Belgrano de Córdoba, Deportivo Maipú de Mendoza, Gimnasia de Mendoza, San Martín de Tucumán y Mitre de Santiago del Estero). DOS ASCENSOS Este Campeonato 2021 pondrá en juego dos ascensos a la Liga Profesional. El primero se definirá en una Final a partido único, en estadio neutral, entre los ganadores de cada una de las zonas. Y el segundo, mediante un Reducido al que clasificarán los ubicados del 2º al 4º puesto de cada zona (en semifinales se sumará el perdedor de la Final por el primer ascenso). SIN DESCENSOS Tal como se había señalado durante el año pasado, en este 2021 tampoco habrá descensos en la Primera Nacional.

Primera Nacional:

Villa Dálmine debutará como local frente a Independiente Rivadavia

