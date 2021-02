ADIÓS A "PEPE" NUN El intelectual y secretario de Cultura entre 2004 y 2009, José "Pepe" Nun murió a los 86 años y fue despedido en las redes sociales por dirigentes del ámbito político y académico. Nun era abogado y politólogo y se desempeño como secretario de Cultura del gobierno de Néstor Kirchner y de la primera administración de Cristina Kirchner, de quien se alejó políticamente tras su salida del cargo. Previamente fue investigador superior del CONICET, donde trabajó entre 1985 y 2003, y ya como titular de Cultura promovió la Campaña contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales y organizó los dos primeros Congresos Argentinos de Cultura, en 2006 y 2008. En el marco de los festejos del Bicentenario de Argentina, impulsó los "Debates de Mayo" y los "Foros del Bicentenario", que reunían a especialistas argentinos y latinoamericanos y luego fueron publicados en forma de libros.



SUPERÁVIT La balanza comercial arrojó en el primer mes del año un superávit de US$ 1.068 millones y fue US$ 24 millones superior que el del mismo mes del año anterior, según informó el INDEC. El crecimiento del 2,3% respecto a los US$ 1.044 millones de igual mes del año anterior se dio en un contexto de subas tanto de las exportaciones como de las importaciones. Las exportaciones alcanzaron los US$ 4.912 millones y aumentaron un 7,3% interanual y las importaciones totalizaron US$ 3.844 millones y aumentaron 8,7%, respecto de enero del año pasado. MENOS VENTAS La venta de combustibles volvió a marcar una caída mensual en enero y arrancó el 2021 con una merma de 6,6% frente a diciembre y de 16,2% en la medición interanual, según datos proporcionados por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República (CECHA). Así, cortó una "recuperación despareja, pero sostenida" experimentada desde el desplome de abril, cuando se paralizó el país para afrontar la llegada del coronavirus. La entidad sostuvo que el dato negativo no era esperado por el sector y "preocupó" a los estacioneros, dado que creían que "la movilidad vinculada con el esparcimiento, las reuniones sociales y, fundamentalmente, al turismo" iban a impactar de manera positiva en el repunte de las ventas. IDENTIFICADO Los investigadores del robo del anillo que pertenecía al fallecido ex presidente Carlos Menem identificaron como autor del hurto a un enfermero que trabajaba para una empresa tercerizada de la compañía de medicina prepaga Swiss Medical que tenía el histórico dirigente peronista. Fuentes judiciales indicaron que el hombre se encuentra prófugo y que es buscado por la Policía en el marco de las tareas investigativas ordenadas por el fiscal Carlos Velarde, a cargo de la causa. El robo del anillo fue denunciado el 14 de diciembre pasado, mientras el senador nacional se encontraba internado en el sanatorio Los Arcos, del barrio porteño de Palermo, por Zulemita Menem, hija del ex mandatario. SALIÓ A LA LUZ Una pintura de Vincent Van Gogh de una escena callejera de París se expone por primera vez al público después de haber pasado más de 100 años a puerta cerrada. "Escena callejera en Montmartre" formó parte de la colección privada de una familia francesa desde que fue pintado en 1887. La casa de subastas Sotheby´s estima que alcanzará los 8 millones de euros (US$9,73 millones) cuando se venda en una subasta el próximo mes. Lucy Williamson, corresponsal en París de la BBC, sugirió que sería "una ganga" si llegara a venderse por ese precio. "Podría haber sido pintado esta mañana", dijo sobre el trabajo "absolutamente increíble". "Los colores son muy brillantes". La obra se exhibirá en las casas de subastas Sotheby´s en París, Ámsterdam y Hong Kong antes de su venta. Pertenece a una de una serie de obras que Van Gogh pintó mientras se hospedaba con su hermano Theo en la capital francesa en 1886 y 1887.

Breves: Noticias de Actualidad

26 de Febrero de 2021

