Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 26/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Gustavo Parravicini:

Desde el Frente Grande, Gustavo Parravicini se expresó sobre la situación en torno a la campaña de vacunación e instaron a "trabajar por Campana, de forma seria y planificada. Ni las mentiras, ni los agravios le sirven a la ciudad". En los últimos días la campaña de vacunación se encuentra en tela de juicio, y pese a que desde el primer momento el Presidente removió de su cargo al Ministro de Salud, Ginés González García, el macrismo intenta utilizarlo como un disparador de nuevas desconfianzas en torno a la inmunización contra el covid-19. Campana no está ajena a eso, y desde hace varios días, el Intendente y concejales oficialistas acusaron a dirigentes del Frente de Todos de haberse vacunado, más precisamente a los diputados Carlos Ortega y Soledad Alonso. Desde el Frente Grande de Campana, su presidente Gustavo Parravicini se expresó sobre el tema y señaló "Vemos que hay una política de la mentira y del ataque, el marketing del macrismo en su máxima expresión, del desprestigio a cualquier costo, ¿y eso a quien le sirve? Que un concejal como Amaya solo sea usado para descalificar en los medios, que la Presidenta del HCD ataque y mienta sobre dos Diputados del Frente de Todos ¿a quién le sirve?. No creemos que le beneficie a Campana, ni a los vecinos y vecinas". "No es casualidad que los dos concejales mencionados deban renovar sus lugares en el HCD, este es el inicio de la campaña electoral plagada de mentiras que, se vislumbra, van a realizar" expresó. Al tiempo que señalaba: "Es una pena que en lugar de planificar una gestión que beneficie a largo plazo a los campanenses, tengamos que ver como usan el aparato mediático oficial para sembrar dudas". Asimismo, indicó "Campana necesita una gestión seria, que utilice las herramientas para solucionar los problemas. Abella en lugar de cerrar acuerdos con Larreta debería adherir a los programas que fomentan los Ministerios Nacionales y Provinciales, como el de suelo para los planes de vivienda". Para concluir señaló "Sembrar el odio no sirve, no nos va a ayudar a salir adelante. Ojala Abella y sus concejales recapaciten porque las mentiras no son el camino".

