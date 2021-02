» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 26/feb/2021 de La Auténtica Defensa. El Presidente de la Juventud Radical cuestionó el "juego sucio" de Sarna







Augusto Castro Sala aseguró que sus actitudes son "manotazos de ahogado" y lamentó que un dirigente joven se preste a este tipo de escándalos. En medio del "vacunagate", el presidente de la Juventud Radical, Augusto Castro Sala, salió a cuestionar el "juego sucio" del referente kirchnerista local, Alejo Sarna. "Sus actitudes son manotazos de ahogado, típicas de una persona que no sabe cómo llamar la atención de los vecinos", aseguró al tiempo que dijo: "en vez de intentar manchar al Municipio y la Secretaría de Salud, debería hacerse cargo que defiende a un Gobierno Nacional y Provincial totalmente corrupto". Además, aseguró que "es muy triste que un dirigente joven haga política manchando al sistema de salud municipal y sin ningún tipo de pruebas que avalen sus acusaciones". "Lo considero de suma gravedad porque los jóvenes venimos a purificar la política, a terminar con estos juegos sucios que desgastan el nombre de esta herramienta de transformación. Así solamente logramos espantar a los chicos y chicas que quieren participar", expresó. No obstante, Castro Sala destacó el trabajo del intendente Sebastián Abella y celebró que haya pedido el listado a la Provincia y la Nación para saber si en Campana hubo privilegiados de la casta política de La Cámpora. "En relación a lo sucedido en estos últimos días respecto al vacunatorio VIP que organizó el Ministerio de Salud de la Nación, en complicidad del gobierno nacional, en nombre de toda la Juventud Radical Campana expreso nuestro máximo repudio a lo sucedido", sostuvo. Y sumó: "Esto fue un robo a nuestros abuelos, a las personas de riesgo y a todos los trabajadores esenciales. Se metieron con la salud de los argentinos para ayudar a sus amigos". "Se cansaron de decir que terminaron con la Argentina de los vivos, pero una vez más fue puro relato. La renuncia de Ginés no es una simple solución, es un corrupto menos en el poder, pero reemplazarlo por una ministra que fue cómplice de este hecho es más de lo mismo", concluyó.



Presidente de la Juventud Radical, Augusto Castro Sala



